L’Oroscopo di Paolo Fox del 24 dicembre: la classifica dei segni per Natale 2021

L'Oroscopo di Paolo Fox andato in onda nella puntata de I Fatti Vostri del 24 dicembre. Come trascorreranno Vigilia e Natale tutti i 12 segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario, Pesci. La classifica completa segno per segno, con le stelle dai meno fortunati ai più fortunati. Si parte dal Gemelli, ultimo in classifica con due stelle, per salire fino alla cima con il segno del Capricorno.

Due stelle per i Gemelli

Il Natale gli piace molto, gli piace l’effetto sorpresa ma non gli mettete il pacco sotto l’albero prima del tempo, sono troppo curiosi. Pochi ma buoni, con persone che amate tanto.

Due stelle per i Pesci

Natale riporta i ricordi, anche quelli che fanno male e che non cancellate dalla vostra vita. Qualche piccolo momento di tensione e malinconia che in pochi giorni verrà spazzato via da Giove, che sarà come aprire la finestra al sole.

Tre stelle per il Sagittario

Non vi va di stare fermi, ma questo Natale richiede pochi spostamenti. Se fate delle cose e vi annoiate, cercate uno svago alternativo.

Tre stelle per la Bilancia

Il fatto che stiate da tempo cercando un certo equilibrio è importante, ché questa ansia che avete dentro da un po’ può danneggiare voi e chi vi circonda. Calma, relax, capodanno sarà migliore.

Tre stelle per l’Ariete

Sotto l’albero, le stelle vi fanno trovare un buono per il 2022. Potrebbe rappresentare un miglioramento in amore o nel lavoro, sarà un Natale tranquillo.

Tre stelle per il Cancro

Le malinconie non devono prendere piede, se c’è stata qualche delusione o lontananza o se avete vissuto qualche perplessità. Vi devo chiedere di allontanare i pensieri negativi e di amare, amare anche se con Venere in opposizione sembra tutto più difficile da ottenere.

Quattro stelle per lo Scorpione

Può contare sulle persone più care e vere. Il Natale è la festa della famiglia, lo Scorpione in questo momento si sente bene con se stesso e questa è una grande conquista che gli consentirà di trascorrere un Natale bello indipendentemente se solo o in famiglia.

Quattro stelle per il Leone

Non c’è bisogno di guardare troppo al passato né di perdonarvi perché considerate le cose che fate perfette. Pensate a quando arriverà Giove favorevole, io mi auguro che tutti quei progetti che avete dovuto archiviare tornino protagonisti e che voi torniate a cavalcare l’onda, cosa non facile negli ultimi tempi. L’amore chiama e chiamerà soprattutto a Capodanno.

Cinque stelle per la Vergine

Molti nati Vergine pensano alle feste come a una gran rottura di scatole, però questo è un Natale che tutto sommato vi piacerà, perché anche se siete perfezionisti e stacanovisti, sarà bello vivere qualche momento di tranquillità accanto alle persone che vi amano.

Cinque stelle per l’Acquario

L’anticonformista dello zodiaco per una volta ha deciso di non andare contro corrente ma di lasciarsi andare alle gioie del Natale. Però è capace di guardare al futuro e potrà dare serenità a tutti coloro che lo circondano.

Cinque stelle per il Toro

Luna e sole favorevoli, sarete protagonisti di una festa, magari darete gioia a chi vi circonda e basta. Premi in arrivo.

Cinque stelle per il Capricorno

Chiudiamo in bellezza. A volte troppo riservato, in questo Natale molti Capricorno diranno Ti amo, sarà più passionale che mai.