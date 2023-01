Tom Hanks rischia il “premio” al peggior attore dell’anno, Blonde peggior film: tutte le nomination Ecco le nomination dei Razzie Awards 2023, il riconoscimento che “premia” ironicamente le produzioni peggiori dell’anno. Il discusso biopic su Marilyn Monroe spicca in vetta alla classifica dei peggiori film, mentre Tom Hanks rischia il riconoscimento per la peggiore interpretazione nel film Pinocchio.

A cura di Giulia Turco

In attesa degli Oscar che premieranno i migliori film dell’anno, ecco le nomination dei Razzie Awards 2023, il riconoscimento che “premia” ironicamente le produzioni cinematografiche peggiori. ‘Blonde’, il discusso biopic su Marilyn Monroe spicca in vetta alla classifica dei peggiori film del 2022, mentre per Tom Hanks c’è il rischio di un riconoscimento per la peggiore interpretazione di Geppetto nel film di Pinocchio.

Le nomination ai Razzie Awards 2023

Per il biopic di Andrew Dominik (Blonde) spiccano ben sette nomination, tra le quali quelle per il peggior film. Il biopic su Marilyn Monroe non ha convinto la critica sin dall’uscita, complice forse lo sbarco sulla piattaforma Netflix, oltre alla discussa interpretazione di Ana De Armas della tormentata icona di Hollywood in versione sudamericana. “Blonde mostra come si continui a sfruttare la figura di Marilyn Monroe anche dopo la sua morte”, si legge tra le motivazioni.

Brutta aria anche per Tom Hanks che non piace affatto nei panni di Geppetto nell’ultima versione Disney di Pinocchio, così come nel ruolo del colonnello Tom Parker nel film Elvis. Non ci sarebbe speranza per lui. Particolarmente criticato anche Jared Leto nel film Morbius. L’attore potrebbe replicare il “premio” dopo quello dell’anno precedente ottenuto per il ruolo nel film House of Gucci.

PEGGIOR FILM

BlondePinocchio (Disney)

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

PEGGIOR REGISTA

Judd Apatow – The Bubble

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun – Good Mourning

Andrew Dominik – Blonde

Daniel Espinosa – Morbius

Robert Zemeckis – Pinocchio (Disney)

PEGGIOR ATTORE

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) – Good Mourning

Pete Davidson (Voice Only) – Marmaduke

Tom Hanks (Gepetto) – Pinocchio

Jared Leto – Morbius

Sylvester Stallone – Samaritan

PEGGIOR ATTRICE

Ryan Kiera Armstrong – Firestarter

Bryce Dallas Howard – Jurassic Word – Il Dominio

Diane Keaton – Mack & Rita

Kaya Scodelario – The King’s Daughter

Alicia Silverstone – The Requin

Che cosa sono i Razzie Awards e chi li ha inventati

Nati da un’idea del giornalista americano John J. B. Wilson, i Golden Raspberry Awards (originariamente si chiamavano così), volevano essere una vera e propria parodia degli Oscar. Ancora oggi la statuetta raffigura un lampone appoggiato su un nastro Super 8 dipinto in oro dal valore di meno di 5 dollari. Secondo la tradizione anglosassone, così come i pomodori o le uova, i lamponi venivano lanciati sul palco da parte di una platea scontenta dello spettacolo andato in scena.