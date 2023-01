George Ciupilan al GFVIP: “Non bevo da un anno, con l’alcol usciva la parte peggiore di me stesso” Per George Ciupilan il 30 gennaio è una data importante: il concorrente del GF VIP ha spiegato in diretta, nella puntata di stasera, che l’anno scorso smetteva di bere. Al pubblico del reality ha raccontato la sua lotta contro l’alcolismo.

Proprio un anno fa George Ciupilan smetteva di bere. Nella casa del GF VIP il concorrente ha raccontato la sua lotta contro l'alcol, ormai sconfitta. "Lunedì faccio un anno che non tocco alcol. Non bevo più" ha confessato ai Vip della casa del Grande Fratello negli ultimi giorni. In confessionale il concorrente ha spiegato nel dettaglio cosa ha vissuto: il 30 gennaio 2022, data che si è anche tatuato sulla caviglia, è il giorno in cui ha deciso di non toccare più un bicchiere. Una telefonata con la madre lo convinse a smettere.

La lotta di George Ciupilan contro l'alcol

George Ciupilan al GF VIP ha raccontato la sua lotta contro l'alcolismo. Il giovane concorrente, dopo essere stato eliminato dal televoto, ha spiegato che con l'alcol "facevo cose che da lucido non avrei fatto, mi svegliato la mattina e non mi ricordavo nulla. Non era dipendenza, a me era un insieme di cose". "Da un giorno all'altro mi è cambiata la vita, avevo gli occhi puntati addosso. Bevevo per non sentire la pressione, mi tornava il passato in mente, usciva la parte che non mi piaceva di me. Diventavo fuori di me, facevo casini. Andavo in discoteca, mi prendevano in giro, tante cose si sommavano ed era dura" ha continuato il concorrente in confessionale.

Ciupilan ha raccontato da dove è nata la forza di smettere: "Ad un certo punto mi arrivò uno schiaffo così forte, mi svegliai una mattina e chiesi a mia madre se ero l'unico in famiglia con questo problema. Anche mio padre aveva questo problema, anche lui quando beveva diventava aggressivo. Da quando ho sentito quelle parole ho pensato non voglio più bere, posso vivere anche senza alcol. Penso sia la cosa più bella che ci sia.". Lo studio, dopo le sue parole, si è acceso in un caloroso applauso: molti tra cui Sonia Bruganelli e Amaurys Perez non hanno trattenuto le lacrime.