The Sims arriva al cinema: "Margot Robbie produrrà il live action del videogioco" La casa di produzione di Margot Robbie e dei suoi soci avrebbe iniziato a lavorare al live action di The Sims, il celebre videogioco che simula la vita delle persone. Il progetto sarebbe ancora in fase iniziale, scrive Variety: "Kate Herron dirigerà il film".

A cura di Gaia Martino

Sulla scia del successo di Barbie, la casa di produzione LuckyChap, guidata da Margot Robbie con i suoi soci Tom Ackerley, Josey McNamara e Sophia Kerr, starebbe lavorando ad un nuovo film in live action su The Sims. Il famoso videogioco che simula la vita delle persone è uno dei più venduti di tutti i tempi con oltre 200 milioni di copie vendute nel 2000 e presto gli omini protagonisti potrebbero prendere le fattezze umane e finire sul grande schermo.

La notizia sul live action di The Sims

Variety fa sapere che i direttori di LuckyChap, Margot Robbie, Josey McNamara e Tom Ackerley e Sophia Kerr, produrranno insieme a Roy Lee per la Vertigo Entertainmente il live action su The Sims. A dirigere il film, si legge, sarà Kate Herron già dietro la macchina da presa nella prima stagione della serie Loki e sarà aiutata da Briony Redman per la sceneggiatura: "Fonti hanno spiegato che la preparazione del progetto è ancora in fase iniziale", si legge. Dopo il successo nel 2023 con Barbie, Margot Robbie con i suoi soci sarebbero pronti a dare vita ai piccoli ometti del videogioco più amato di sempre.

L'accordo di prelazione tra LuckyChap e WarnerBros

Dopo il successo di Barbie, la LuckyChap ha siglato un contratto pluriennale di prelazione con la Warner Bros. "Senza la potente Margot Robbie, non ci sarebbe ‘Barbie', e senza il talentuoso trio di LuckyChap, che ha riposto tutta la sua fiducia in Greta Gerwig per portare ‘Barbie' sul grande schermo, il mondo non saprebbe mai cosa sia significa vedere una Barbie Dreamhouse prendere vita sul grande schermo" commentò Pam Abdy, CEO della WarnerBros, al momento della "consegna della chiave". Premiati per il loro spirito innovativo da una delle case di produzioni più famose, sembrerebbe certa la loro produzione sul live action di The Sims.