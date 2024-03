The Voice Senior, Michele Zarrillo arriva sul palco e duetta con Antonio che si emoziona Momenti emozionanti a The Voice Senior. Sul palco, accanto al primo aspirante cantante della serata, Antonio, arriva Michele Zarrillo, per cantare con lui “Cinque giorni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Momenti davvero emozionanti nella serata di venerdì 1 marzo, durante la puntata di The Voice Senior, il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Il primo concorrente ad esibirsi, Antonio, riceve una sorpresa sul palco, durante una sua esibizione, che lo lascia completamente esterrefatto. Accanto a lui, infatti, arriva Michele Zarrillo, per un duetto.

Antonio racconta la sua storia a The Voice Senior

La nuova puntata di The Voice Senior, ancora dedicata alle cosiddette Blind Audition, durante le quali gli aspiranti cantanti si esibiscono senza essere visti dai giudici, che sono Clementino, Arisa, Gigi D'Alessio e Loredana Berté, che decidono di voltarsi nel momento in cui capiscono di volere nella loro squadra. Ad aprire la serata è Antonio, un 65enne, da sempre appassionato di musica, tanto che sin da giovane amava esibirsi, ma che dall'età di 19 anni, quando è venuto a mancare suo padre, si è trovato a doversi rimboccare le maniche. Sposato con Monica da più di trent'anni, ha due figli, Saverio e Claudio. Nella vita ha scelto di fare l'informatico, da qualche tempo è in pensione, e ha deciso di concedersi questa opportunità: "Mai avuto grande fiducia in me stesso, quando mi hanno scelto non potevo crederci. Però magari vuol dire che valgo qualcosa insomma" ha dichiarato parlando di sé.

Michele Zarrillo sul palco per cantare con Antonio

Presentatosi davanti ai giudici, che hanno ascoltato il primo brano voltati di spalle, Antonio si è trovato di fronte alla circostanza in cui è risultato talmente bravo che tutte e quattro le poltrone si sono girate verso di lui. Per dare ulteriore prova della sua bravura, si cimenta in un secondo brano, Cinque Giorni di Michele Zarrillo. Mentre attacca con la prima strofa, alle sue spalle si appropinqua sul palco proprio il cantante che, quindi, lo affianca e inizia a cantare con lui, uno dei più grandi successi della sua discografia. Antonio è emozionato, quasi non ci può credere e porta anche una mano alla bocca in segno di stupore. Un duetto perfetto quello a cui assistono i giudici e anche il pubblico a casa, con il 65enne che, dopo la performance, applaudita da tutti dice: "È stata una sorpresa bellissima, la più bella della mia vita".

