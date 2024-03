Ascolti tv di venerdì 8 marzo: chi ha vinto tra The voice senior e Terra amara Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra The voice senior, programma condotto da Antonella Clerici in onda su Rai 1 e Terra amara, soap turca trasmessa da Canale 5. Tutti i dati Auditel di venerdì 8 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

La prima serata di venerdì 8 marzo ha offerto agli spettatori film, serie televisive, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso The voice senior, lo show condotto da Antonella Clerici. Canale5 ha proposto le nuove puntate della soap turca Terra amara. Su Rete4 il consueto appuntamento con Quarto Grado, trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti TV tra The voice senior e Terra amara

Nel corso della prima serata di venerdì 8 marzo, Rai1 ha trasmesso The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici che permette a persone in età adulta di tirare fuori dal cassetto il sogno di cantare. La giuria è composta da Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Gigi D'Alessio. La puntata è stata seguita da 3.548.000 spettatori pari al 22.6% di share, attestandosi come programma più visto della serata. Su Canale5, spazio alle nuove e intricate puntate di Terra Amara (qui le anticipazioni dei prossimi episodi). La soap turca ha registrato 2.917.000 spettatori con il 16.7% si share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Piccole donne. Il film con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern e Timothée Chalamet è stato seguito da 544.000 spettatori con il 3.1% di share. Su Rai3 spazio a Saint Judy. Il film con Michelle Monaghan, Leem Lubany, Peter Krause, Ben Schnetzer e Waleed Zuaiter ha raccolto 526.000 spettatori con il 2.8% di share. Anche Italia1 ha proposto agli spettatori un film, Edge of tomorrow – Senza domani con Tom Cruise e Emily Blunt, che ha registrato 994.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Rete4, spazio a Quarto Grado. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è stata seguita da 1.158.000 spettatori con il 7.9% di share.