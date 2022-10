Super Mario Bros, il mitico videogioco torna al cinema: ecco il trailer Nintendo e Illumination hanno lanciato la bomba: il primo trailer ufficiale di Super Mario Bros. Al cinema dal 7 aprile 2023.

Nintendo e Illumination hanno lanciato la bomba: il primo trailer ufficiale di Super Mario Bros. Il mitico videogame torna al cinema grazie a questa nuova produzione con un cast ricco di stelle: Chris Pratt che darà la voce al protagonista dei videogame e il cui ruolo fu di Bob Hoskins nel live action degli anni '90, Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Jack Black (Bowser), Seth Rogen (Donkey Kong), Charlie Day (Luigi). Al cinema, in tutto il mondo, a partire dal 7 aprile.

Il trailer di Super Mario Bros

La notizia è che Nintendo ha deciso di ritornare al cinema collaborando con la Illumination, il vero e proprio Terzo Polo dell'animazione internazionale. I Minions, Cattivissimo me, il franchise di Sing, tra i lavori migliori dello studio diretto da Chris Meledandri che produce insieme a Shigeru Miyamoto, CEO di Nintendo e creatore in prima persona dei migliori giochi della casa, da Donkey Kong a F-Zero, da The Legend of Zelda a F-zero. Alla regia il duo Aaron Horvath e Michael Jelenic, alla sceneggiatura Matthew Fogel.

Il cast completo

Il cast completo di Super Mario Bros è notevole. Si parte da Chriss Pratt che darà la voce a Mario e Anya Taylor Joy, reduce dall'enorme successo de La Regina degli Scacchi, che invece sarà la Principessa Peach. Luigi sarà invece interpretato da Charlie Day, mentre a Jack Black viene affidato il ruolo dell'antagonista, il perfido Bowser. Il cast è completato da altri grandi artisti del calibro di Keegan-Michael Kay e Seth Rogen, nel ruolo di Donkey Kong. Il nuovo film porterà l'immagine di Super Mario in un nuova dimensione, ma gli States non mancano di omaggiare il passato. Tra le voci, infatti, figura quella di Charles Martinet in un piccolo cameo: lui è la voce storica di Super Mario. Non sono stati ancora annunciati, invece, i doppiatori italiani.