Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa, il film di Roberto Andò su Rai1 Il 22 e il 23 maggio su Rai1 andrà in onda il film “Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa” diretto da Roberto Andò, che racconta la vita dell’iconica fotografa palermitana che segnato la storia della cronaca italiana.

A cura di Ilaria Costabile

In occasione della morte di Giovanni Falcone, Rai1 trasmetterà il prossimo 22 e 23 maggio il film di Roberto Andò "Solo per passione–Letizia Battaglia fotografa", in ricordo della nota fotografascomparsa il 13 aprile. Ad interpretarla sarà l'attrice Isabella Ragonese per una produzione BiBi Film Tv e Rai Fiction.

La vita di Letizia Battaglia in un film

Il film verrà proiettato in anteprima il 20 maggio a Palermo al cinema Rouge et Noir, dove presenzieranno tutti coloro che hanno avuto modo di incontrarla e conoscerla. Con i suoi scatti in bianco e nero, Letizia Battaglia ha raccontato per immagini gli anni terribili del capoluogo siciliano, assediato e insanguinato dalla mafia. Con la sua tenacia e determinazione è stata l'unica donna, tra tutti colleghi uomini, ad imporsi in un mondo violento e a tratti misogino, dove le donne non erano mai riuscite a distinguersi. La sua è stata una vita anticonformista, scandita da continue lotte per la conquista della dignità e della libertà individuale, ma specialmente in quanto donna.

Le parole del regista Roberto Andò

Roberto Andò ha voluto raccontare i motivi che l'hanno spinto a costruire il ritratto di una delle donne più talentuose e coraggiose del giornalismo italiano, che con le sue foto ha segnato un'epoca e ha impresso su pellicola alcuni dei momenti più iconici della storia recente oltre che della lotta alla mafia: