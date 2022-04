É morta Letizia Battaglia, storica fotoreporter che raccontò la guerra di mafia Letizia Battaglia è morta all’età di 87 anni nella serata tra il 13 e il 14 aprile. La storica fotografa raccontò la guerra di mafia. Battaglia era gravemente malata da tempo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Letizia Battaglia è morta a Palermo a 87 anni nella serata tra il 13 e il 14 aprile. La storica fotoreporter per anni ha lavorato per il quotidiano L'Ora, raccontando i suoi scatti la guerra di mafia. Insignita di numerosi premi come l'Eugene Smith e l'Eric Salomon Award, ha collaborato con alcune delle più importanti agenzie giornalistiche al mondo. Battaglia è stata inoltre consigliera comunale con i Verdi e assessore comunale in una delle giunte guidate da Leoluca Orlando che questa sera ha espresso il cordoglio della città. La figlia Patrizia l'ha definita "lucida e attiva fino alla fine". Nonostante le sofferenze della malattia, Battaglia ha continuato a partecipare a incontri anche fuori dall'Italia, affrontando perfino lunghi viaggi. La settimana scorsa si era recata a Orvieto per un workshop. Negli ultimi tempi però aveva iniziato a usare la sedia a rotelle. "Palermo perde una donna straordinaria e un punto di riferimento – ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, commentando la scomparsa della fotoreporter -. Letizia Battaglia era un simbolo internazionalmente riconosciuto nel mondo dell'arte. Sono vicino a tutta la sua famiglia in questo momento di profondo dolore e sconforto"