video suggerito

Il caso di Nessy Guerra, accusata di adulterio dal marito e che rischia di perdere la figlia in Egitto A Fanpage.it l’avvocata Agata Armanetti, legale di Nessy Guerra, ha ripercorso il complesso caso della sua assistita. La 25enne ligure si trova bloccata in Egitto, a Hourgada, accusata ingiustamente di adulterio dall’ex marito egiziano e con cui ha iniziato una battaglia per la custodia della figlia nata dalla loro unione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Nessy conosce Tamer Hamouda nel 2021 a Genova e i due s'innamorano. Lui è un soggetto molto geloso, possessivo e non permette che lei lavori. Nessy scambia tutto questo per manifestazioni d'amore". A parlare è Agata Armanetti, l'avvocata di Nessy Guerra.

Intervistata da Fanpage.it, la legale ha ripercorso il complesso caso della 25enne ligure che si trova bloccata in Egitto, a Hourgada, e accusata ingiustamente di adulterio da Hamouda, diventato nel frattempo ex marito, e con cui ha iniziato una battaglia per la custodia della figlia nata dalla loro unione.

L'avvocata Agata Armanetti – Foto IG @lamorechefamale_

Avvocata Armanetti, partiamo dall'inizio, come si sono conosciuti Nessy e Hamouda?

Leggi anche Sono il figlio di un carabiniere e di un avvocato i due minori accusati di aver ucciso un 17enne a Pescara

Nessy conosce Tamer Hamouda nel 2021 a Genova e i due s'innamorano. Lui è un soggetto molto geloso, possessivo e non permette che lei lavori. Nessy scambia tutto questo per manifestazioni d'amore. Durante il fidanzamento, una sera in un locale lei parla con un altro ragazzo, gli chiede da accendere, e all'esterno Hamouda la picchia.

Quella che sta girando su Internet è la foto di Nessy dopo il pestaggio. Lui la minaccia e le dice: ‘Quando e se vai in ospedale, non dire che ti ho picchiato io, sennò finisce malissimo, dì che sei stata ridotta così dai cinghiali'. E lei dichiara questo. Qualche tempo dopo lei lo perdona, come fanno molte donne (anche se non dovrebbero) e tornano insieme.

Nessy Guerra e Tamer Hamouda – Foto Chi l'ha visto?

Hamouda aveva avuto episodi simili precedenti?

Hamouda è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a 2 anni, 11 mesi e 27 giorni, condanna che riguarda delitti come percosse, lesioni, stalking, violazione di domicilio, violenza sessuale, furto e truffa ai danni di un'altra donna che ha raccontato com'è andata l'aggressione: lui si è intrufolato nella sua abitazione e l'ha picchiata selvaggiamente con un bastone.

Tutto questo è accaduto precedentemente alla conoscenza con Nessy. Lei pensava che la signora fosse gelosa del fatto che loro stavano insieme e che lo stalkerasse, era quello che lui le diceva. Invece era Hamouda che faceva tutto questo nei confronti della signora.

Poi cosa è successo?

Prima che arrivasse la condanna definitiva, lui propone a Nessy di convertirsi all'Islam, di sposarsi in una moschea, di trasferirsi e mettere su famiglia in Egitto e di lavorare nel turismo lì, affittando case.

Questo impiego andava abbastanza bene, se non fosse che lui, che ha sempre fatto uso di sostanze stupefacenti come cocaina e fentanyl, ha ricominciato a drogarsi, a Genova invece si era disintossicato. E ha ricominciato anche a usare violenza nei confronti di Nessy che, nel frattempo, aveva avuto la sua bambina.

La famiglia di Nessy come ha reagito di fronte a questa situazione?

I genitori di Nessy erano stati per un periodo in Egitto, loro ospiti. Mi hanno riferito che avevano notato comportamenti strani, però vedevano anche la figlia abbastanza serena dopo aver avuto la bambina. Lui ha chiesto anche dei prestiti a loro, che lui non ha mai restituito, per evitare che gli pignorassero una casa.

L'abitazione che lui aveva a Genova gliel'aveva invece comprata una delle sue ex compagne, che ha avuto un esaurimento nervoso per questa storia, a cui lui ha rubato 50mila euro dal conto corrente, si è fatto comprare una casa e una Porsche, e pare che lei stia ancora pagando un mutuo. Lui questa casa l'ha venduta e ai genitori di Nessy non ha ridato nulla.

Cosa è successo a febbraio 2024?

Nessy Guerra – Foto Chi l'ha visto?

A febbraio 2024 lui ha tentato di picchiare Nessy di fronte alla bambina, ma lei è riuscita a fuggire, ha preso le sue cose ed è andata a dormire in un albergo. Il padre l'ha raggiunta e hanno affittato una casa dove vivere. Intanto, lei ha trovato un avvocato e ha iniziato la causa di divorzio.

Ma nel frattempo lui ha avuto modo di fare delle cose molto gravi. La prima è stata quella di iniziare una causa per la custodia della minore, chiedendo di avere l'affidamento, adducendo delle motivazioni incongrue, come il fatto che Nessy non fosse una brava madre musulmana perché si faceva fotografare in costume da bagno e pubblicava queste immagini su Facebook.

In più, ha fornito dei video intimi mentre ha con lei rapporti sessuali, solo che l'uomo non si vede. Quello che nel nostro Paese è un reato, che si chiama revenge porn, in Egitto serve a dimostrare che non sei una buona madre e non ti devono affidare un bambino. E ora in primo grado è riuscito a ottenere la custodia.

Al momento quindi qual è la situazione?

L'avvocato egiziano di Nessy presenterà sicuramente l'appello, anche se non è certo che la bimba venga affidata alla mamma. Al mio collega ho inviato un certificato penale dei carichi pendenti di Hamouda e una denuncia che ho fatto nel mese di febbraio alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova in cui chiedo che si proceda per i reati nei confronti di Nessy che lui ha commesso quando erano in Italia.

Ma la vidimazione del consolato egiziano è arrivata solamente oggi. Se noi avessimo avuto questo documento convalidato prima, probabilmente il mio omologo avrebbe potuto tentare di dimostrare che nemmeno lui è proprio un bravo musulmano, visto che beve, fa uso di droghe ed è stato condannato. Non è stato possibile in primo grado, speriamo di essere più fortunati in secondo grado.

Nessy Guerra – Foto Chi l'ha visto?

Potremmo tuttavia non esserlo perché Hamouda è riuscito, tramite il Tribunale della famiglia egiziano, a mettere un blocco sull'uscita dal Paese della figlia, che non può lasciare lo Stato fino ai 21 anni. Con delle motivazioni abbastanza assurde: ha sostenuto che noi italiani abbiamo sdoganato l'adulterio, che sua figlia potrebbe diventare omosessuale o cambiare sesso.

Tra l'altro, ha aggiunto che le sure del Corano gli hanno detto che saremmo andati in onda a ‘Chi l'ha visto?' e che sarebbe arrivata una grande maledizione alla dottoressa Sciarelli da parte di Allah. Questo è il personaggio, ecco, chiaramente squilibrato e che strumentalizza la religione ai danni della sua ex moglie.

Avvocata, è vero che Hamouda ha anche accusato Nessy di adulterio?

Sì, l'ha accusata dicendo che Nessy aveva una relazione del capo della manutenzione dell'appartamento nel quale lei viveva (ora lei si trova in un località segreta visto che lui ha tentato di rapire la bambina diverse volte). Questa mattina Nessy mi ha detto che in merito a questi fatti sarebbe stata sentita dal Procuratore di Hourgada.

Lei come si sta muovendo?

Io mi sono permessa di scrivere una lettera aperta al Presidente della Repubblica Mattarella, alla presidente del Consiglio Meloni, alla ministra della Famiglia Roccella e al ministro degli Esteri Tajani per chiedere un intervento immediato dello Stato nei confronti di questa nostra concittadina che si trova in un grave di pericolo perché la persona che la sta minacciando potrebbe anche compiere un gesto estremo.

Ho depositato una denuncia querela per maltrattamenti a febbraio 2024 sulla quale indaga la procura di Genova e ho anche fatto un'istanza al tribunale di Sorveglianza, che vigila sull'esecuzione delle pene, per far partire una rogatoria internazionale e fare in modo che questo signore rientri in Italia per scontare la sua condanna.

La mia richiesta alle autorità italiane è di fare pressione per agire sul blocco che impedisce alla bambina di uscire dal Paese, che rimarrebbe anche nel caso in cui lui non fosse ritenuto idoneo. La mamma di Nessy si è convertita all'Islam proprio perché, nel caso di inidoneità del padre e della madre, la bambina verrebbe affidata alla nonna materna, secondo la legge egiziana. Anche se pure questo non è detto.

Nessy vuole tornare in Italia, anche se non vi dirà mai che si è trovata male in Egitto. Il problema è che c'è questo impianto legislativo, che non si discute, e questo soggetto che la vessa in continuazione. Quando si sono conosciuti Nessy aveva 21 anni e lui le ha raccontato un sacco di cose non vere. Hamouda un manipolatore seriale che ha ingannato lei e altre precedenti compagne, a cui ha portato via soldi e dalle quali si è fatto anche intestare delle proprietà.