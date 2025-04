video suggerito

Accusata di aver abbandonato il figlio di 4 anni seminudo al parco, mamma assolta perché "fatto non sussiste" È stata assolta perché "il fatto non sussiste" una donna che era stata accusata di aver abbandonato il figlio di 4 anni seminudo in un parco giochi vicino Saluzzo. Assolto anche il fratello maggiore del piccolo.

A cura di Ida Artiaco

"Il fatto non sussiste". Per questo il tribunale di Cuneo ha assolto una donna che era stata accusata di aver abbandonato il figlio di 4 anni seminudo in un'area parco giochi. Assolto anche il fratello maggiorenne del bambino. È finita così la vicenda della mamma di nove figli residente in un piccolo paese vicino a Saluzzo, cominciata tre anni fa.

Il piccolo venne trovato infatti a marzo del 2022 nel parco giochi, con solo delle ciabatte e abiti inadatti al freddo. A notare la scena furono altre mamme che avevano bambini nella stessa scuola materna e fu una di queste a contattare i servizi sociali.

"Mamma non c’è. Mio fratello voleva dormire, io volevo giocare", avrebbe risposto il bimbo a una delle mamme. Ma secondo la donna, poi assolta, si sarebbe trattata di una emergenza, perché si era dovuta recare in ospedale con una delle figlie ad una visita per una minaccia di aborto. Secondo quanto spiegato dalla donna, avrebbe lasciato il bambino pronto per andare a scuola.

La famiglia in questione, con gravi disagi, era già seguita dagli operatori del consorzio socioassistenziale Monviso solidale, a cui altri fratelli e sorelle minorenni del piccolo erano stati dati in affido.

Tuttavia, nell'ultima udienza – come riporta La Stampa – era stato il pubblico ministero Luigi Dentis a chiedere che la donna venisse assolta principalmente perché non c’era il lei l’intenzione di lasciare solo il bambino avendolo quella mattina affidato ad un altro figlio maggiorenne anche lui a processo per abbandono di minori e anche lui ugualmente assolto dal giudice Marco Toscano. Dentis aveva chiesto l’assoluzione prevista in caso di particolare tenuità del fatto.