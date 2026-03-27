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Condannato a 4 anni per aver aggredito una donna: all’attacco aveva assistito in videochiamata Barron Trump

È stato condannato a 4 anni di carcere Matvei Rumianstsev, il giovane di origini russe che aggredì l’amica del figlio di Donald Trump, Barron. Il figlio minore del Presidente degli Usa, che ha allertato le forze dell’ordine dopo una videochiamata con la vittima, è stato testimone chiave nel processo.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Barron Trump
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Matvei Rumianstsev è stato arrestato e condannato a 4 anni di carcere per aver aggredito una donna durante una videochiamata alla quale ha assistito Barron Trump, figlio minore del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Un anno fa, Barron aveva chiamato le forze dell'ordine londinesi per denunciare l'aggressione a un'amica alla quale aveva assistito in videochiamata. Ora Rumianstsev è stato condannato a 4 anni di reclusione. Secondo l'accusa, il giovane aveva aggredito la vittima perché era geloso della sua amicizia con il figlio minore di Trump, conosciuto sui social media. 

Durante l'aggressione, la 23enne ha risposto alla videochiamata di Barron sul suo cellulare e si è mostrata in lacrime, raccontandogli quanto stava accadendo. Barron ha quindi allertato il 999, chiedendo aiuto per la sua amica. La giovane è riuscita a chiamare in prima persona dopo aver subito violenze per un'ora. All'operatore del 999, ha chiesto un pronto intervento. "Aiutatemi, mi uccideranno", ha detto al telefono.

Rumianstsev avrebbe ripetutamente colpito la donna in viso, trascinandola per i capelli quando ha cercato di chiedere aiuto. Dopo l'arresto, il giovane ha compiuto diversi tentativi per cercare di sottrarsi alla giustizia, tentando di convincere la ragazza a ritirare le accuse anche tramite una lettera inviata alla vittima mentre era in carcere. La Snaresbrook Crown Court ha condannato Rumiantsev a 4 anni, definendolo "incline alla gelosia e irascibile".

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"La sua mancanza di perspicacia ed empatia è apparsa evidente durante il processo", ha sottolineato il giudice prima della sentenza. La sera dell'aggressione, Rumiantsev aveva bevuto fino alle prime ore del 18 gennaio 2025, quando Barron Trump ha allertato il 999. 

Il tribunale aveva appreso che Rumiantsev e la donna avevano bevuto insieme la sera del 17 gennaio 2025 e fino alle prime ore del giorno successivo. Il giovane era venuto a conoscenza dell'amicizia con il figlio di Trump nell'ottobre del 2024. Barron è stato un testimone chiave nel processo e lo scorso maggio ha inviato un'email alla polizia, descrivendo quanto visto durante la videochiamata.

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