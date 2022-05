Letizia Battaglia fotografa, anticipazioni seconda e ultima puntata: il finale in onda il 23 maggio Le anticipazioni della seconda e ultima puntata della miniserie Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa. Il finale della fiction con Isabella Ragonese va in onda lunedì 23 maggio alle ore 21:20 su Rai1.

A cura di Daniela Seclì

Isabella Ragonese e la vera Letizia Battaglia

Le anticipazioni della seconda e ultima puntata della miniserie Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa che va in onda lunedì 23 maggio alle ore 21:20 su Rai1. Ecco cosa succederà nel finale della fiction con Isabella Ragonese, Paolo Briguglia, Roberta Caronia, Enrico Inserra, Federico Brugnone e Fausto Russo Alesi. Andiamo con ordine. Nella prima parte gli spettatori si sono accostati alla storia della fotografa. Letizia Battaglia si sposa a soli 16 anni, pensando di trovare nella famiglia una fuga da una Palermo soffocante e bigotta. Purtroppo si ritrova invischiata in un matrimonio dalle rigide regole patriarcali. Madre di tre figlie, si vede costretta a mettere da parte gli studi. L'accusa di adulterio, la porta a un crollo nervoso che rende necessario un trattamento psichiatrico. La psicanalisi e l'incontro con il fotografo Santi, la portano a prendere la decisione di lasciare il marito e le figlie e vivere questa storia d'amore, seguendo Santi a Milano. Dopo qualche tempo, tornano entrambi a Palermo per lavorare presso "L'ora".

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, anticipazioni ultima puntata

La vera Letizia Battaglia

Le anticipazioni della seconda puntata della miniserie Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, in onda lunedì 23 maggio. A Milano, Letizia lavora presso "L'ora" e le difficoltà non mancano. Non solo fa i conti con una Palermo sanguinosa e violenta, ma deve faticare per ottenere il rispetto in un ambiente profondamente maschilista. A peggiorare la situazione, i rapporti sempre più precari con le figlie, che l'accusano di averle abbandonate per dedicarsi alla carriera. Ancora una volta la determinazione di Letizia Battaglia risulta fondamentale per cambiare il corso del suo destino.

L'amore con Franco Zecchin e la foto compromettente su Andreotti

Isabella Ragonese interpreta Letizia Battaglia

Nell'ultima puntata della miniserie Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: Letizia Battaglia pian piano riesce a costruire un gruppo di lavoro su cui può contare. Intanto, Santi è sempre più insoddisfatto della piega che ha preso la sua vita. Desidera tornare a Milano. Così, la relazione con la fotografa finisce. Letizia continua a lavorare su se stessa, tentando di ampliare i suoi orizzonti. Frequenta anche un corso di teatro dove conosce il fotografo Franco Zecchin. Tra loro inizia una frequentazione e poco dopo, Franco la raggiunge a Palermo e lavora con lei a "L'ora". La morte di Giuliano segna profondamente Letizia, che riesce a fotografare l'arresto di Leoluca Bagarella. Letizia fotografa i morti per mafia, come Piersanti Mattarella, riuscendo a fermare in quegli scatti in modo drammatico e struggente, l'orrore della mafia. La fotografa viene minacciata di morte e Giovanni Falcone le consiglia di mettersi al sicuro fuori da Palermo. Battaglia resiste e continuando nel suo lavoro, fotografa i corpi del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro, morti nella strage di Via Carini il 3 settembre 1982. Letizia, che passo dopo passo è ormai stimata anche fuori dai confini nazionali, si dedica a foto che ritraggono bambine. La morte di Giovanni Falcone nella strage di Capaci, la segna a tal punto che prova l'intensa tentazione di distruggere tutti gli scatti da lei realizzati sulle stragi causate dalla mafia. A 60 anni, Letizia lascia Franco e lui parte per Parigi. Prima di dedicarsi completamente alle foto di bambine, mette a segno un ultimo importante colpo giornalistico. Recupera una foto che mostra Andreotti con il mafioso Ignazio Salvo. Letizia Battaglia è morta a Palermo il 13 aprile 2022.