Oppenheimer, è questo il trailer del nuovo film di Christopher Nolan È stato finalmente diffuso il primo teaser trailer del film del regista di Inception, della trilogia del Cavaliere Oscuro e di Tenet. Dal 20 luglio 2023 al cinema.

Il nuovo film di Christopher Nolan si chiama Oppenheimer e arriverà al cinema a partire dal 20 luglio 2023. È stato finalmente diffuso il primo teaser trailer del film del regista di Inception, della trilogia del Cavaliere Oscuro e di Tenet. Il thriller storico è stato tutto girato in IMAX. Cillian Murphy è il protagonista del film: interpreta J. Robert Oppenheimer. Nel cast del film anche Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Rami Malek e Josh Hartnett.

La trama del nuovo film di Christopher Nolan

Oppenheimer è scritto e diretto da Christopher Nolan ed è tratto dal libro "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" per il quale Kai Bird e Martin J. Sherwin hanno vinto il premio Pulitzer. Il film esplora la figura del fisico mentre si ritrova a lavorare per il progetto Manhattan, che da lì a poco porterà allo sviluppo della bomba atomica: l'ordigno che sarà responsabile della distruzione di Hiroshima e Nagasaki. A interpretare il personaggio di Oppenheimer, Cillian Murphy.

Il cast stellare di Oppenheimer

Un cast stellare quello di Oppenheimer. Oltre a Cillian Murphy (Peaky Blinders) nei panni di J. Robert Oppenheimer ci sono: Emily Blunt nel ruolo della biologa Katherine "Kitty" Oppenheimer, moglie del protagonista; Matt Damon nel ruolo di Leslie Groves jr, direttore del Progetto Manhattan, Robert Downey Jr. è Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l'energia atomica, Florence Pugh è Jean Tatlock. Nel cast anche Rami Malek, Josh Hartnett e Michael Angaano. Il trailer mostra Oppenheimer alle prese con una serie di studi e di prove per l'arma distruttiva più potente del mondo. Il film uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 20 luglio 2023. Il conto alla rovescia per la nuova opera di Christopher Nolan è appena partito.