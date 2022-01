Omicron e Deltacron fanno paura, il cinema rinvia ancora: ecco i film che non usciranno Torna la paura per le grandi produzioni: ecco i film che saltano l’uscita al cinema nelle prossime settimane.

Purtroppo la variante Omicron unita a quella Deltacron spaventa. Per questo motivo, i principali titoli destinati nei prossimi giorni alle sale cinematografiche subiranno un rinvio. Non è proprio come è accaduto durante la prima nefasta ondata di coronavirus, ma poco ci manca. Sono in particolare due i rinvii che, a questo punto, fanno rumore. Uno è l'atteso film su Lady Diana, Spencer di Pablo Larrain con Kristen Stewart. Il secondo è il nuovo film Disney Pixar Red, che non uscirà più al cinema ma direttamente sulla piattaforma proprietaria, Disney+.

Spencer: ecco quando arriverà in sala

Spencer sarebbe dovuto uscire in Italia il 20 gennaio, ma la 01 Distribution ha preferito annullare l'uscita a data da destinarsi. A questo punto, è probabile che il film slitti direttamente nel mese di aprile. Il film di Pablo Larrain, al pari di quanto fatto con il biopic "Jackie", si concentra su un episodio in particolare della sua breve vita: la decisione di lasciare il principe Carlo, durante le vacanze di Natale 1991 con la royal family a Sandringham House.

Il rinvio di Red: cancellato dalla sala

Il destino sarà diverso per Red, l'atteso film Disney Pixar che era previsto nei cinema italiani il prossimo 11 marzo. Purtroppo, il film non vedrà mai la sala ma arriverà in tutto il mondo in contemporanea su Disney+. Red è la terza pellicola Pixar che è costretta a saltare l'uscita nelle sale: la prima era stata Soul, la seconda Luca, entrambe dirottate sulla piattaforma proprietaria Disney+. Diretto da Domee Shi, Red racconta la storia di Mei Lee, una tredicenne, che in piena tempesta ormonale, durante i difficili e tormentati anni della pubertà, è pronta a vivere quello che lei stessa definisce "l'anno migliore del mondo". Distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, nel cast del film ci sono Sandra Oh e Rosalie Chiang.