Slitta ancora l’uscita nelle sale di Morbius: quando esce il film con Jared Leto Il film su Morbius, il Vampiro Vivente dei fumetti di Spider-Man, slitta ancora: la data di uscita nelle sale cinematografiche è stata posticipata da gennaio ad aprile.

A cura di Gaia Martino

L'uscita nelle sale del prossimo film del Sony's Spider Man Universe, Morbius, slitta ancora a causa del Covid. Il debutto era in programma per luglio 2020 ma la Sony annunciò del rinvio a causa della pandemia: fu posticipato prima al 19 marzo 2021, poi all'8 ottobre, infine al 28 gennaio 2022. Ora la variante Omicron complica di nuovo le cose e costringe la pellicola con Jared Leto ad attendere nuovamente qualche mese. La storia di Michael Morbius, personaggio antagonista dei film Spider Man e di Blade, uscirà nelle sale il prossimo aprile.

Morbius con Jared Leto slitta ad aprile

I fan dei fumetti Marvel devono ancora attendere per poter assistere al film di Daniel Espinosa, inizialmente in programma il 28 gennaio. Lo spin off dell’universo cinematografico di Spider Man, Morbius, slitta al 1 aprile 2022. Per non disincantare il pubblico dalla lunga attesa, lo scorso dicembre Sony Pictures, dopo il trailer ufficiale, ha lanciato una nuova clip che mostra una scena inedita ed esclusiva del film pubblicata anche dall'attore protagonista su Instagram. Si tratta della trasformazione dello scienziato in una creatura dotata di poteri soprannaturali. "È qui per salvare il mondo o per distruggerlo?" scrive Jared Leto:

Il cast di Morbius

La star di Hollywood Jared Leto è pronto ad entrare nelle sale con il prossimo cinecomic in cui vestirà i panni di Michael Morbius, lo scienziato che per salvarsi dalla leucemia si fa iniettare il sangue di un pipistrello vampiro che lo trasforma in una creatura animata da poteri soprannaturali. Parliamo del Vampiro Vivente dei fumetti di Spider-Man, nemico frequente dell’Uomo Ragno e un membro comune dei Sinistri Sei, il gruppo di cattivi di Spidey che si uniscono per dare la caccia a Peter Parker. Nel cast della pellicola in uscita il 1 aprile 2022 ci sono anche Matt Smith che interpreta Loxias Crown, Adria Arjona in Martine Bancroft, Jared Harris nei panni del mentore di Morbius e Al Madrigal in Albert Rodriguez.