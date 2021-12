Film di Natale 2021 su Disney Plus, le nuove uscite natalizie e la programmazione per le feste Ecco una guida alla ricca programmazione della piattaforma streaming Disney+ per le festività natalizie: nuovi titoli in uscita e il catalogo dai grandi classici ai Pixar.

La casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic è pronta ad accogliere grandi e piccini durante le festività natalizie. In questo periodo dell'anno tutti amano posizionarsi davanti al piccolo schermo e gustarsi i grandi classici Disney e i film d'animazione che regalano intrattenimento e spirito natalizio a chiunque. Il catalogo di Disney+ è ricco di grandi cult del passato ma è pronto ad offrire anche tante novità: dai preferiti delle famiglie come Canto di Natale di Topolino ai nuovi blockbuster come The Last Duel e Ron – Un amico fuori programma.

Le novità di Natale 2021 in uscita su Disney Plus

La piattaforma streaming Disney+ in questo dicembre si trasforma in un parco giochi virtuale per bambini ed anche per i più grandi, per regalare intrattenimento ed emozioni durante le feste natalizie. Ecco le novità di Natale 2021 in uscita.

Ron – un amico fuori programma

La nuova pellicola d'animazione, disponibile su Disney+ dal 15 dicembre, racconta la storia di Barney, un impacciato studente delle medie, e di Ron, il suo dispositivo tecnologico che cammina, parla, si connette, ‘il suo migliore amico pronto all'uso', divertono tutta la famiglia. Nel viaggio ricco di azione il ragazzo ed il suo robot fanno i conti con la meravigliosa confusione della vera amicizia.

The Wondery Years

Dal 22 dicembre sarà disponibile in streaming la storia ambientata alla fine degli anni '60 che parla di una famiglia della classe media di colore a Montgomert, in Alabama, attraverso gli occhi del piccolo Dean.

Natale…di nuovo?!

Il 24 dicembre uscirà su Disney+ un film a tema natalizio che vede protagonista Rowena ‘Ro', una dodicenne molto vivace, interpretata da Scarlett Estevez. Scontenta e delusa delle sue festività natalizie, Babbo Natale le farà cambiare idea e umore.

Topolino e Minni – Il desiderio di Natale

In streaming dal 24 dicembre anche i classici protagonisti del Natale, amati da grandi e piccini. Topolino, Minni e tutti i loro amici si ritroveranno davanti alcuni ostacoli ma grazie all'aiuto speciale di Babbo Natale, i loro desideri diventeranno realtà.

The Book of Boba Fett

In arrivo il 29 dicembre su Disney+ l'avventura dell'Universo di Star Wars che vede il cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo criminale della Galassia.

The Rescue – Il salvataggio dei ragazzi

Si tratta di un film documentario che sarà disponibile in streaming dal 31 dicembre. Racconta il salvataggio nel 2018 di 12 ragazzi thailandesi e del loro allenatore di calcio intrappolati in una grotta allagata.

Il catalogo in streaming, dai grandi classici Disney ai film Pixar

Gli intramontabili film di Natale sono già disponibili in piattaforma streaming: ecco la lista, dai grandi classici alle pellicole d'animazione più recenti.