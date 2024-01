Non ti pago su Rai 1 con Sergio Castellitto: trama e cast del film che chiude la trilogia di Eduardo Andrà in onda martedì 2 gennaio alle 21,30 su Rai 1 il film per la Tv ispirato alla commedia di Eduardo De Filippo. Dopo più di due anni arriva il titolo conclusivo della trilogia diretta da Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto come protagonista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Andrà in onda su Ra1 martedì 2 gennaio alle 21,30 su Rai 1. Non ti pago, il film per la Tv con Sergio Castellitto ispirato all'opera drammaturgica di Eduardo De Filippo. L'appuntamento con il film, che sarà visibile in contemporanea anche in streaming su RaiPlay, segna la chiusura della trilogia di film ispirati alle opere teatrali di Eduardo De Filippo diretti da Edoardo De Angelis e interpretati proprio da Castellitto, partita con il successo di Natale in Casa Cupiello del 2020 e proseguita con Sabato, domenica e lunedì, che invece era stato accolto da molte critiche che avevano portato al congelamento della messa in onda del terzo film.

La trama di Non ti pago

Non ti pago racconta la storia di Ferdinando Quagliuolo, interpretato sul palco da Eduardo, padrone di un banco del lotto lasciatogli in eredità dal padre defunto. Ferdinando è un giocatore incallito, ma nonostante gli studi cabalistici e l'ausilio di un esperto numerologo, non riesce mai a vincere. Viceversa, il suo dipendente, Mario Bertolini, riesce sempre ad indovinare i numeri giusti grazie ad una fortuna sfacciata. Quando però Mario vince una quaterna secca da 4 milioni di lire grazie ai numeri datigli in sogno dal padre di Ferdinando, quest'ultimo si arrabbia e si rifiuta di pagargli la vincita. A complicare la vicenda anche la relazione tra Mario e Stella, la figlia di Ferdinando.

Il cast completo con Sergio Castellitto

Nel cast di Non ti Pago, oltre a Sergio Castellitto nel ruolo di Ferdinando, molti attori noti al pubblico nazionale come Maria Pia Calzone nel ruolo di Concetta Quagiuolo, Pina Turco in quello di Stella Quagiuolo, Gianluca Di Gennaro nel ruolo di Mario Bertolini, Angela Fontana nei panni di Margherita. E ancora Giovanni Ludeno sarà Aglietiello, Maurizio Casagrande nel ruolo di don Raffaele Console e Antonio Casagrande in quello di don Saverio. Per Antonio Casagrande si tratta dell'ultimo ruolo prima della morte a 91 anni avvenuta nel 2022. Si tratta del solo attore del cast ad aver lavorato con Eduardo De Filippo a teatro, nella versione di Napoli Milionaria disponibile su RaiPlay interpreta il ruolo di Settebbellizze.

Dove è stato girato il film Non ti pago

Per le riprese del nuovo film diretto da Edoardo De Angelis, realizzate nel 2021, sono stati scelti alcuni dei quartieri più noti della città di Napoli, con diverse location sparse tra il centro storico della città e la zona di Chiaia, dove è stato collocato l'appartamento destinato alle riprese negli interni.