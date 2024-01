I fratelli De Filippo stasera su Rai 1: trama e cast del film sui figli di Eduardo Scarpetta Questa sera in tv, martedì 16 gennaio su Rai1, andrà in onda il film “I Fratelli De Filippo” per la regia di Sergio Rubini. La trama racconta la storia della famiglia di drammaturghi napoletani che ha fatto la storia del teatro. Con Mario Autore, Domenico Pinelli e Anna Ferraioli Ravel nel ruolo di Eduardo, Peppino e Titina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Stasera, martedì 16 gennaio alle 21.30, Rai 1 trasmetterà il film I fratelli De Filippo, che racconta la storia dei tre figli di Eduardo Scarpetta: Eduardo, Peppino e Titina De Filippo. Tutti e tre sono stati grandi attori e drammaturghi del teatro italiano. Il film è stato girato soprattutto a Napoli, ma anche a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, e a Salerno. Nel cast Mario Autore, Domenico Pinelli e Anna Ferraioli Ravel.

La trama: la storia dei fratelli De Filippo

I Fratelli De Filippo è un film del 2021 diretto da Sergio Rubini con Mario Autore nel ruolo di Eduardo De Filippo, Domenico Pinelli nel ruolo di Peppino De Filippo e Anna Ferraioli Ravel nel ruolo di Titina De Filippo. La trama racconta la storia della famosa famiglia di drammaturghi ed esplora la loro genesi come attori e artisti nel contesto storico e culturale della Napoli del primo Novecento. Dalla paternità segreta di Eduardo De Filippo fino ai primi passi nel mondo del teatro, la fondazione della Compagnia De Filippo fino alla turbolenta separazione.

Il cast: attori e personaggi

Il cast de I Fratelli De Filippo è composto dai seguenti interpreti e personaggi:

Mario Autore è Eduardo De Filippo;

Domenico Pinelli è Peppino De Filippo;

Anna Ferraioli Ravel è Titina De Filippo;

Marisa Laurito è Rosa De Filippo;

Giancarlo Giannini è Eduardo Scarpetta;

Biagio Izzo è Vincenzo Scarpetta;

Susy Del Giudice è Luisa De Filippo;

Lucienne Perreca è Maria Scarpetta;

Marianna Fontana è Adele Carloni-De Filippo;

Nicola Di Pinto è Carluccio;

Maurizio Micheli è Nicola Urcioli;

Vincenzo Salemme è Riccardo Ruggiti;

Maurizio Casagrande è Giacomo Cinque;

Tizina Tirrito è Tina Pica;

Giovanni Esposito è Commendator Capece.

In foto: Mario Autore e Biagio Izzo

Dove è stato girato il film di Rai 1

I Fratelli De Filippo è stato girate tra Napoli, Santa Maria Capua Vetere e Salerno. Le scene teatrali sono state girate soprattutto al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno e al Teatro Sannazaro di Napoli.

Dove vedere il film in streaming e in replica

Il film I Fratelli De Filippo si può vedere in diretta su Rai 1, ma sarà disponibile anche per lo streaming in diretta e in replica on demand sulla piattaforma RaiPlay.