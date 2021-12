Chi è Mauro Autore, l’attore che interpreta Eduardo ne I Fratelli De Filippo I fratelli De Filippo” rappresenta proprio l’esordio al cinema di Mario Autore nella parte di Eduardo. Ecco tutto quello da sapere sull’attore.

Giovedì 30 dicembre, in prima tv su Rai1, in onda c'è I fratelli De Filippo, il film di Sergio Rubini che racconta la storia di Eduardo, Titina e Peppino De Filippo. Nel ruolo di protagonista, quindi del grande drammaturgo Eduardo, c'è il giovane attore Mario Autore, la sua età è giovanissima, al di sotto dei 30 anni, ed è nato a Napoli.

La formazione di Mario Autore

Mario Autore è un attore che ha vinto il Premio come Miglior Attore Under 30 alla tredicesima edizione degli Omovies. Ha studiato pianoforte e ha iniziato presso il Laboratorio per ragazzi di Pina di Gennaro per poi passare al Laboratorio teatrale permanente del Teatro Elicantropo. Ha studiato ancora con Carlo Cerciello, con Massimo Maraviglia e si è laureato in Psicologia. Ha studiato canto con Floriana Cangiano e ha perfezionato la recitazione con grandi nomi contemporanei, tra cui citiamo Lino Musella, Anna Redi e Michele Schiano Di Cola.

La carriera tra cinema e teatro

"I fratelli De Filippo" rappresenta proprio l'esordio al cinema di Mario Autore nella parte di Eduardo. Il film è stato presentato al Festival del Cinema di Roma, è stato tre giorni nelle sale e da questa sera, giovedì 30 novembre, debutterà in prima serata su Rai1. A teatro, è stato diretto da Niko Mucci, Ettore Nigro, Paolo Coletta. Nel film "I fratelli De Filippo", Mario Autore ha dimostrato di essere tagliato per ruoli principali.

Mario Autore a "Porta a Porta"

La vita privata di Mario Autore

Mario Autore è molto discreto, pertanto si conosce molto poco sulla sua vita privata e, quindi, sul suo stato sentimentale attuale. È noto che Mario Autore sia un appassionato di cucina, pratica l'arte del judo e sa suonare diversi strumenti musicali come pianoforte, chitarra, clarinetto e fisarmonica. Ha un profilo Instagram su cui condivide principalmente scatti della sua vita professionale.

La trama del film

"I fratelli De Filippo" racconta la genesi del trio più importante del teatro italiano del primo Novecento. Si partirà dall'infanzia, segnata da una vita vissuta all'ombra del loro vero padre, Eduardo Scarpetta, che mai li ha riconosciuti pur avendoli cresciuti, anche artisticamente. Con la morte di Eduardo Scarpetta, il trio si metterà in proprio.