David Harbour e le presunte molestie a Millie Bobby Brown: “Tra noi un legame speciale, ci siamo chiariti”

David Harbour, l’attore 51enne che interpreta il ruolo di Jim Hopper nella serie Stranger Things, parla per la prima volta delle presunte molestie nei confronti della collega Millie Bobby Brown.

A distanza di mesi dalle indiscrezioni relative alle presunte accuse di molestie che l’attrice Millie Bobby Brown avrebbe rivolto al collega David Harbour, l’attore che interpreta Jim Hopper nella serie Stranger Things parla per la prima volta del rapporto con la collega. E prova a chiudere il cerchio, sgonfiando le voci su quanto sarebbe accaduto tra loro sul set della popolare serie Netflix.

“Una volta allontanati tutti e dopo aver parlato tra di noi, abbiamo risolto tutto”, ha dichiarato il 51enne a Variety, riferendosi alle indiscrezioni circolate dopo la pubblicazione di un articolo del Daily Mail secondo cui l’attrice avrebbe formalmente segnalato ai produttori della serie alcuni comportamenti del collega prima delle riprese della stagione conclusiva, pubblicata su Netflix lo scorso anno.

Che Millie Bobby Brown abbia realmente presentato una denuncia contro Harbour non è mai stato confermato. E oggi l’attore sostiene che ogni incomprensione con la collega sarebbe stata superata. “Abbiamo lavorato insieme durante la sua adolescenza, interpretando padre e figlia. Non so se capita a tutti di trascorrere così tanto tempo con familiari e amici per dieci anni: a volte si litiga, poi si fa pace”, ha dichiarato, lasciando intendere che tra i due possano esserci state incomprensioni non particolarmente gravi che, una volta terminato il lavoro sul set, sarebbero state chiarite. Al momento non ci sarebbe tra loro alcuna ruggine, tanto che i due sarebbero riusciti a portare a termine i rispettivi impegni nella serie e ad appianare ogni divergenza una volta ottenuta la possibilità di parlare da soli, senza intromissioni esterne.

“Vedrete ancora me e Millie: dieci anni non sono bastati”, ha quindi anticipato, svelando l’esistenza di nuovi progetti in occasione dei quali i due dovrebbero tornare a collaborare. Forti di un rapporto che sarebbe tutt’altro che compromesso: “C’è un legame speciale tra noi. Io le voglio bene e lei vuole bene a me”.