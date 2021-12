I fratelli De Filippo in onda giovedì 30 dicembre su Rai1: nessun cambio di programma “I Fratelli De Filippo”, il film per la regia di Sergio Rubini sulla storia vera di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo andrà in onda regolarmente giovedì 30 dicembre su Rai1.

Napoli torna grande protagonista su Rai1 con "I Fratelli De Filippo", il film per la regia di Sergio Rubini sulla storia vera di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo. Dopo il grande successo di "Stanotte a Napoli" con Alberto Angela e, prima ancora, quello della commedia "Sabato, domenica e lunedì" per la regia di Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto, si ritorna a parlare di simboli legati alla grande tradizione napoletana. In un primo momento, si era sparsa la voce incontrollata di un annullamento della messa in onda, ma in realtà si è trattato di una bufala: il film "I Fratelli De Filippo" va in onda regolarmente giovedì 30 dicembre su Rai1 alle ore 21.20, come da programma.

I Fratelli De Filippo, la trama del film

"I Fratelli De Filippo" racconta la genesi di un grande trio del teatro napoletano, prima che arrivassero alla separazione. È la storia vera di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo. Nel film si racconta dell'infanzia e della gioventù difficile dei tre fratelli, cresciuti all'ombra della dinastia degli Scarpetta e di un padre, Eduardo, che non li ha mai riconosciuti. Alla morte del padre, i tre fratelli decidono di mettersi in proprio formando il "Trio De Filippo". Dopo il successo, le strade si separeranno: Eduardo parte per Milano, per seguire le orme dei grandi drammaturghi nazionali mentre Peppino e Titina resteranno a Napoli.

Il cast del film

Il regista Sergio Rubini si è affidato a un cast che miscela nuove leve e grandi attori consolidati. I tre protagonisti: Mario Autore è Eduardo De Filippo, Domenico Pinelli è Peppino De Filippo, Anna Ferraioli Ravel è Titina De Filippo. Il grande Giancarlo Giannini interpreta Eduardo Scarpetta, Biagio Izzo è suo figlio, Vincenzo Scarpetta. Luisa De Filippo è Susy Del Giudice, Marisa Laurito è Rosa De Filippo, Marianna Fontana è Adele De Filippo.