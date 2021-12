Un professore, stasera l’ultima puntata su Rai1: il cast della fiction con Alessandro Gassman Un professore, la fiction di Rai1 diretta da Alessandro D’Alatri con protagonista Alessandro Gassmann, si conclude stasera con la messa in onda dell’ultima puntata. Dante Balestra, un professore di filosofia, è impegnato a riallacciare i rapporti con il figlio Simone e a impartire lezioni di filosofia sui grandi filosofi del passato ai suoi alunni. Ecco quello che c’è da sapere sul cast, la puntata finale e le anticipazioni.

A cura di Daniela Seclì

Un Professore, fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann e diretta da Alessandro D'Alatri, sta per concludersi. Stasera, giovedì 16 dicembre, andrà in onda l'ultima puntata della stagione e il pubblico potrà assistere al finale di stagione. La serie televisiva italiana, che ha confermato anche nell'ultima settimana ottimi dati di ascolto, è ispirata alla serie catalana Merlí. Dante Balestra, professore di filosofia anticonformista, impartisce le sue lezioni agli alunni del Liceo romano Leonardo da Vinci cercando di applicare gli insegnamenti dei grandi filosofi del passato – Epicuro, Giordano Bruno e Schopenhauer – alla vita di tutti i giorni. Nel cast anche Claudia Pandolfi, che interpreta Anita, Nicolas Maupas, nei panni di Simone Balestra, e Damiano Gavino. La serie, prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, è composta da sei puntate ed è ambientata a Roma. L'ultimo appuntamento è stasera, giovedì 16 dicembre, alle 21:15.

Le anticipazioni della sesta ed ultima puntata:

La sesta ed ultima puntata di Un Professore andrà in onda giovedì 16 dicembre 2021. Stando alle anticipazioni, nell'episodio 11, Dante si avvicina ad Anita per chiederle scusa del suo atteggiamento. Al momento, però non è ancora pronto ad aprirsi e a rivelare il segreto che lo tormenta. La scuola, dopo la festa di Simone realizzata all'interno dell'edificio scolastico, è ancora non agibile. È proprio per questo motivo che Dante decide di tenere la sua lezione su Rousseau al Colosseo.

L'episodio 12 racconta che Manuel decide di confidare al professore Dante Balestra le sue sventure con Sbarra e gli confida che anche Simone è nei guai: Sbarra gli ha ordinato di bruciare una libreria. Balestra, sempre più vicino ad Anita, decide di confidarle tutto. Inoltre, alla fine il professore sarà costretto a raccontare un episodio traumatico del suo passato in seguito ad un incidente di Simone.

Il cast di Un Professore: attori e personaggi interpretati

Ecco il cast completo con tutti gli attori presenti nella fiction Rai in onda per sei puntate in prima serata:

Alessandro Gassmann interpreta Dante;

interpreta Dante; Claudia Pandolfi interpreta Anita;

interpreta Anita; Nicolas Maupas interpreta Simone;

interpreta Simone; Damiano Gavino interpreta Manuel;

interpreta Manuel; Francesca Colucci interpreta Chicca;

interpreta Chicca; Christiane Filangieri interpreta Floriana;

interpreta Floriana; Elisa Cocco interpreta Laura;

interpreta Laura; Paolo Conticini interpreta Ettore.

Ecco il resto del cast: Luna Miriam Iansante interpreta Luna; Simone Casanica interpreta Giulio Palmieri; Beatrice De Mei interpreta Monica; Davide Divetta interpreta Matteo; Davide Mirti interpreta Aureliano; Alessio De Lorenzi interpreta Pin; Paolo Bessegato interpreta il prof. Lombardi; Federica Cifola interpreta la Preside Ada Smeriglio; Margherita Laterza interpreta Alice; Sara Cardinaletti interpreta la professoressa Marina Girolami; Andrea Giannini interpreta Zucca; Lucio Patanè interpreta Arnaldo Palmieri; Giorgio Gobbi interpreta il professor De Angelis; Loris Loddi interpreta Sbarra; Pia Engleberth interpreta Virginia e Francesca Cavallin interpreta Cecilia.

Claudia Pandolfi e Alessandro Gassmann in Un professore

La trama della fiction con Alessandro Gassmann

La trama della fiction Un professore racconta la storia di Dante Balestra, un professore di filosofia del liceo Leonardo Da Vinci di Roma, interpretato da Alessandro Gassmann. Il suo obiettivo è quello di insegnare agli studenti che gli sono stati affidati a ragionare con la loro testa. Dante ha dovuto fare di necessità virtù. La sua ex moglie e madre di Simone ha deciso di cogliere un'occasione molto importante per la sua carriera e si è trasferita a Glasgow. Così, il professore ha deciso di rientrare a Roma dopo anni, per non lasciare solo il figlio, con cui tra l'altro ha un rapporto burrascoso. A farli scontrare, i loro caratteri contrapposti: anticonformista il padre, ligio alle regole il figlio. Simone, inoltre, sta vivendo un periodo di crisi personale perché sente di non amare la sua fidanzata Laura. Al contrario, è attratto dal suo compagno di scuola Manuel. Dante, infine, nasconde una dolorosa ferita legata al suo passato, qualcosa che conosce solo la nonna Virginia e che, venendo a galla, causerà importanti conseguenze.

La prima puntata dell'11 novembre: Socrate e Roland Barthes

La prima puntata della fiction Un professore, in onda giovedì 11 novembre su Rai1. Episodio 1 – Socrate. Sono anni che Dante si tiene alla larga da Roma. Tuttavia, all'improvviso, si vedrà costretto a tornare perché deve prendersi cura del figlio Simone. I rapporti tra i due non sono affatto tranquilli. Dante va ad insegnare nella scuola del figlio, che tra l'altro ha il cuore spezzato perché il rapporto con la sua fidanzata Laura è in crisi. Il professore prende subito sotto la sua ala Manuel, un ragazzo dalle grandi capacità, ma che cova un senso di ribellione che spesso lo mette nei guai. La madre di Manuel, Anita, quando si imbatte in Dante, si rende conto che è un uomo che ha conosciuto in passato.

Episodio 2 – Roland Barthes. Quando Simone fa soffrire Laura troncando la loro relazione senza concederle un chiarimento, Dante consiglia alla ragazza di imporsi e farsi rispettare. Laura, allora, dice a Simone di essere incinta. Tra il professore e Anita si nota subito una grande chimica. Intanto, la classe viene squalificata dal concorso poetico e Dante decide di offrire loro una cena per tirarli su di morale. Ma qui scoppia lo scontro con Simone. Anita è molto preoccupata per Manuel, perché trova nella stanza del figlio una grossa somma di denaro.

La seconda puntata del 18 novembre: Kant e Platone

La seconda puntata di Un professore è andata in onda giovedì 18 novembre 2021 su Rai 1. Nell'episodio 3 – Kant, il professore Dante Balestra porta i suoi alunni a Villa Borghese dove gli spiega Kant e la legge morale. Nel frattempo, è molto preoccupato che Anita riveli il suo segreto al figlio Manuel e che quest'ultimo possa confessarlo a Simone, che non sa nulla del passato del padre. Nonostante le preoccupazioni, Dante non rinuncia all'altra sua passione: le donne. Conosce Cecilia, la madre di Aureliano, e ne resta affascinato. Manuel si mette nei guai di nuovo perché immischiato in un giro di droga e spaccio.

L'episodio 4, intitolato Platone, racconta che Pin è decisa a chiudersi in casa ma il professore non ci sta e decide di raccontarle il mito della caverna di Platone per convincerla a non sprecare la sua vita. Nel frattempo, Cecilia assiste ad una lezione di Dante e ne resta a sua volta affascinata. Sbarra, il boss che ha intercettato Manuel gli chiede di far sparire un'auto.

La terza puntata del 25 novembre: Aristotele e Giordano Bruno

La terza puntata di Un Professore è andata in onda mercoledì 25 novembre 2021 in prima serata su Rai1. Nell'episodio 5 – Aristotele, il professore Dante Balestra decide di spiegare ai suoi alunni il concetto di felicità secondo Aristotele. Dopo la lezione saranno loro a dover scrivere su un foglio cos'è per loro la felicità. Oltre alla scuola, Dante si dedica anche alle donne, è sempre affascinato da Cecilia. Anche la vita sentimentale di Anita sembra procedere alla grande: Ettore, il suo ex, è tornato a farle la corte. Manule, invece, si mette sempre nei guai. Questa volta verrà picchiato dagli uomini di Sbarra per il ritardo con il quale ha consegnato l'auto.

L'episodio 6 – Giordano Bruno: Dante si prodiga davvero tanto per tirare fuori dai guai Manuel e Anita gli dimostra la sua gratitudine baciandolo. Nel frattempo, Balestra si convince che Manuel e Simone gli stiano raccontando delle bugie, così per fargli capire quanto sia importante la verità, decide di tenere a tutta la classe una lezione su Giordano Bruno. In questo episodio, il professore rivedrà anche Mimmo, un suo ex alunno che è stato arrestato.

La quarta puntata del 2 dicembre: Micheal Foucault e Guy Debord

La quarta puntata di Un Professore è andata in onda giovedì, 2 dicembre 2021, in prima serata su Rai 1. , nell'episodio 7 – "Michel Foucault", Dante tiene una lezione ai suoi alunni dell'importanza di capire chi è diverso e sulla piaga dell'omologazione. Il suo obiettivo di far aprire Simone in modo che questi gli confidi i suoi problemi fallisce perché il figlio non è intenzionato a raccontare cosa sta vivendo. Anita, nel frattempo, trova l'auto di Sbarra che Simone ha distrutto e corre a riferirlo a Dante. Manuel e Simone sono nei guai.

Nell'episodio 8 – "Guy Debord" il professore Dante Balestra decide di portare in gita i suoi ragazzi al museo di Cecilia. Il suo obiettivo è invogliarli a ricercare nuovi stimoli e ad aprire la loro mente. Qui, mentre tutta la classe è in fermento, Monica cade nello sconforto: il suo ex ha pubblicato sui social un video dove si vedere la donna in intimità. Oltre al conforto della classe, Monica può contare anche su Dante. Il professore decide di affrontare l'uomo che ha compiuto un gesto tanto vile e gli fa capire il suo errore. La lezione del giorno, che Dante vuole lasciare ai suoi allievi è su Guy Debord e la società dello spettacolo.

La quinta puntata del 9 dicembre: il segreto di Dante

La quinta e penultima puntata di Un Professore è andata in onda giovedì 9 dicembre su Rai 1. Nell'episodio 9 – Stuart Mill vedremo Dante molto preoccupato sia per la sorte di Simone che è scappato senza dare sue notizie che di Manuel che è invischiato sempre in loschi affari con Sbarra. Il professore per aiutare il suo alunno cerca di parlare con il boss per chiedergli di lasciar stare Manuel, ma la sua reazione non sarà quella sperata. Nel frattempo, Dante Balestra deciderà di tenere ai suoi alunni una lezione su Stuart Mill e per farlo si servirà di un alberello portato in aula: l'obiettivo e far capire ai giovani studenti che non devono sprecare la loro vita.

L'episodio 10 – Schopenhauer, racconta che Dante è sempre più nervoso a causa del suo segreto: è diventato scorbutico e scontroso. Approfitta di questo stato d'animo per spiegare ai suoi alunni come affrontare il dolore secondo Schopenhauer. Nel frattempo, Manuel deve svolgere un altro lavoro per conto di Sbarra, questa volta dovrà intimidire un uomo con una pistola. Simona organizzerà una festa per il suo compleanno a scuola clandestinamente.

Quante puntate sono e come vederle online su Raiplay

La fiction Un professore è composta da sei puntate e dodici episodi. Per vederli, basta sintonizzarsi il giovedì in prima serata su Rai1. Se non è possibile seguire la serie con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi in tv, occorre collegarsi al sito di RaiPlay e seguire la diretta streaming di Rai1. Sulla piattaforma è anche possibile vedere gli episodi in replica. Ecco, salvo cambi improvvisi, la programmazione completa: