Le location di Un Professore, la fiction Rai con Alessandro Gassman girata al Leonardo da Vinci Il Liceo Leonardo Da Vinci e il Colosseo, dove spiega ai suoi studenti il pensiero di Socrate. Questi i luoghi di Roma di Un Professore con Alessandro Gassman.

A cura di Alessia Rabbai

Immagini Rai

‘Un Professore', la fiction con Alessandro Gassman in prima visione stasera su Rai 1 è ambientata al Liceo Leonardo Da Vinci di via Cavour a Roma. Dodici episodi suddivisi in sei serate che portano il nome dei grandi filosofi. Una serie costruita su più linee di narrazione, tra le quali appunto c'è la scuola. La fiction è senza mascherine, dunque idealmente ambientata negli anni pre Covid-19. Un aspetto ambivalente, se si pensa che da una parte sono assenti le incombenze attuali con le quali hanno quotidianamente a che fare professori e studenti, tra distanziamento, ingressi e uscite contingentate, ricreazioni in alcuni casi limitate negli spazi, ma dall'altra il regista Alessandro D'Alatri ha definito "un'incredibile opportunità raccontare questa dimensione nel periodo in cui le scuole erano chiuse a causa della pandemia". Così dopo l'esperienza della didattica a distanza attraverso la quale la scuola è entrata nelle case, lo farà di nuovo con questa nuova serie, che ha come location ambientazioni romane.

Un Professore: la prima lezione al Colosseo

Dante Balestra (Alessandro Gassman), è un professore di filosofia anticonformista e affascinante, appena arrivato al Liceo Leonardo Da Vinci di Roma. Il suo metodo d'insegnamento è eccentrico: fa conoscere il pensiero dei filosofi spiegando che possono aiutare a risolvere alcuni problemi della vita e incoraggia i suoi allievi a ragionare da soli. La prima puntata in onda stasera è ambientata sia ovviamente al liceo, con gli studenti della terza, ma anche, in esterna, al Colosseo. È davanti all'Anfiteatro Falvio infatti che il professor Balestra spiega agli studenti il pensiero di Socrate.