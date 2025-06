In ritardo per la maturità lascia un biglietto: “Ho girato 20 minuti”, ma riceve lo stesso la multa

video suggerito

A cura di Enza Savarese

"Vi prego ho la maturità. Ho girato per 20 minuti", è la scritta lasciata su un auto parcheggiata a Roma, in zona San Paolo. Di fianco al bigliettino sul parabrezza compare però la multa della polizia locale di Roma Capitale, segno che la richiesta del maturando non ha avuto l'effetto sperato nel vigile di turno sulla via.

Penna, documento e dizionario di italiano è il kit per affrontare la prima prova della maturità 2025, a questi però per un maturando romano si aggiunge anche una multa dei vigili per la macchina parcheggiata male prima di entrare in classe.

Come riporta Il Messaggero ad attirare l'attenzione di un passante in zona San Paolo di Roma è stata una macchina parcheggiata su via Giuseppe Libetta nei pressi di un liceo della zona che aveva sul parabrezza due foglietti: uno scritto a mano dietro un biglietto del concerto di Gazzelle dal proprietario dell'auto in cui pregava i vigili di non mettergli la multa, l'altro invece è proprio la sanzione della polizia locale. Una richiesta di clemenza per il giorno di maturità che è stata però ignorata e ha attirato l'ilarità del web.

Da una ricostruzione parziale sembrerebbe che il maturando, probabilmente in ritardo per la prova d'italiano, dopo venti minuti di ricerca nella zona di Ostiense abbia trovato un parcheggio di fortuna nei pressi del suo liceo. A quanto pare lo studente avrebbe fermato l'auto sulle strisce, ma senza pagare. Una violazione per cui i vigili della zona non hanno potuto chiudere un occhio, nonostante il biglietto di spiegazioni lasciato preventivamente dallo studente.

Una dinamica che ha accesso la discussione sul web, tra chi difende il ragazzo e chi commenta che il vigile ha solo fatto il suo lavoro, senza fare sconti per nessuno.

Dopo le sei ore di tema, il maturando avrà quindi raggiunto la sua auto constatando che le sue spiegazioni non sono bastate per evitare la sanzione. Oltre al pensiero delle prossime prove da affrontare per la maturità si aggiunge quindi per lui anche il pagamento della multa.