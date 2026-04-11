Problema tecnico a Orte durante lo stop programmato dei treni: ritardi fino a 70 minuti sulla Roma Firenze

A causa di un problema tecnico a Orte, la circolazione sulla Roma – Firenze convenzionale è stata fortemente rallentata. L'inconveniente, che si è verificato intorno alle 6.30 di sabato 11 aprile, è in via di risoluzione, e il traffico, informa Rete ferroviaria italiana, sta lentamente tornando alla normalità. Ciò che permane però, almeno per il momento, sono i ritardi: secondo quanto dichiarato da Rfi nell'ultimo aggiornamento sul proprio sito, i treni coinvolti hanno registrato un ritardo fino a 70 minuti, e attualmente possono verificarsi ritardi sulla linea fino a mezz'ora.

I lavori per il potenziamento tra Orvieto e Settebagni

Il problema tecnico si è verificato durante gli interventi programmati di potenziamento tecnologico nel tratto tra Orvieto e Settebagni. Per questo, fino alle 14, il traffico ferroviario tra Roma e Firenze è deviato sulla linea convenzionale. La linea Roma – Firenze tornerà operativa a partire dalle 15 di domani, domenica 12 luglio. Per quanto riguarda il tratto tra Orvieto Sud e Settebagni, le limitazioni sono previste anche nella mattinata di lunedì 13 aprile, con il traffico che dovrebbe tornare regolare a partire da martedì 14.

Il sistema di ammodernamento ERTMS

L'intervento di ammodernamento, spiega Rete Ferroviaria italiana, è finalizzato all’attivazione del sistema europeo ERTMS, ritenuto il più avanzato per il controllo della marcia dei treni. "L’introduzione dell’ERTMS consentirà un miglioramento dell’affidabilità, della regolarità della circolazione e della qualità del servizio, nell’ambito del più ampio piano di innovazione della rete ferroviaria nazionale", si legge in una nota. I lavori ammontano a circa 147 milioni di euro, coperti in parte dal PNRR.