Le location di Un Professore con Gassman: nella seconda puntata Villa Borghese e Piazza Vittorio Da Villa Borghese alla periferia, passando per Piazza Vittorio: sono i luoghi di Roma in cui è girata la seconda puntata della fiction Rai Un Professore, con Alessandro Gassman.

A cura di Alessia Rabbai

Villa Borghese, la zona di Piazza Vittorio e la periferia sono le location di Roma della seconda puntata della fiction Rai1 ‘Un Professore' con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi girata nella Capitale. Stasera, giovedì 18 novembre, a partire dalle ore 21.20 andranno in onda il terzo e quarto episodio, ripettivamente dal titolo ‘Kant' e ‘Platone‘. Il professore di Filosofia Dante Balestra (Gassman), i suoi studenti e gli altri personaggi si spostano per le strade della Città Eterna, set della storia. Stasera l'ambientazione spazierà dal centro alla periferia: sarà la volta di Villa Borghese che affaccia sulla centralissima Piazza del Popolo, si vedrà l'area circostante ai portici di Piazza Vittorio. Lo sfondo della puntata non sarà solo il centro, ma anche la periferia. La fiction nella prima serata andata in onda lo scorso giovedì ha tenuto incollati agli schermi 5 milioni di telespettatori, con uno share del 25.3%.

Nella seconda puntata di Un Professore la passeggiata di Dante con gli studenti a Villa Borghese

Villa Borghese è una delle location in cui è ambientata la seconda puntata della fiction Rai1 ‘Un Professore'. La famosa villa romana accoglie Dante e i suoi ragazzi, dove fanno una passeggiata. Nel terzo episodio il professore, che ha la vocazione di spiegare la filosofia agli adolescenti senza presentarla come dei concetti puramente da imparare a memoria, dedica la lezione a Immanuel Kant: attraverso la spiegazione del suo pensiero e della legge morale, invita gli studenti a fare una riflessione per aprire la loro mente. Un pensare alla filosofia dunque, per fare tesoro degli insegnamenti dei grandi personaggi vissuti prima di noi, per trarne degli spunti per rispolvere i piccoli e grandi problemi quotidiani della nostra vita. Così come per il mito della caverna di Platone, filosofo da cui prende il titolo il quarto episodio e a cui si richiama il professor Balestra per aiutare Pin, un ragazzo che rifiuta i contatti con i coetanei e preferisce starsene in casa.