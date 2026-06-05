Villaggio Arma a Villa Borghese: le attività per bambini tra sport, simulatori di guida e laboratori

Al Villaggio Arma di Villa Borghese fino al 7 giugno 2026 ci sono tante attività per bambini e bambine tra percorsi sensoriali, sport, simulatori di guida e laboratori. Ecco i più interessanti per conoscere il lavoro dei carabinieri.

Bambini e bambine accompagnati dai carabinieri alla ricerca di indizi di prova sulla "scena del crimine"

Come è il lavoro del carabiniere e come può aiutarci, quali sono le diverse specialità e gli animali che lo "accompagnano". Sono alcune delle cose che i bambini e le bambine possono scoprire visitando il ‘Villaggio Arma' allestito dentro Villa Borghese a Roma e che sarà aperto a tutti fino a domenica 7 giugno 2026, con ingresso gratuito. Una parte del Villaggio è dedicata interamente alle attività per i più piccoli, per trascorrere qualche ora all'aria aperta, imparando divertendosi.

Lungo la Passeggiata del Pincio e in viale dell'Orologio donne e uomini in divisa accolgono i bimbi e le bimbe in un clima di festa. Venerdì 5 giugno è la Giornata nazionale dell'Arma dei carabinieri, ma il viallaggio sarà visitabile ancora per tutto il fine settimana, in occasione del 212° Annuale di Fondazione. Il messaggio è "aprirsi alla comunità", mostrando concretamente di cosa si occupano i vari reparti e come operano quotidianamente a servizio dei cittadini e delle cittadine.

Le attività per bambini al Villaggio Arma di Villa Borghese

Il Villaggio Arma a Villa Borghese è stato inaugurato ieri, alla presenza del comandante generale dell’Arma, generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo. Particolare attenzione è rivolta alle attività per bambini, che già a partire da ieri hanno vivacizzato il villaggio con la loro presenza. Ogni mattina inizia con attività per le scuole primarie e secondarie di primo grado.

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La parete rocciosa

I militari dei vari reparti sono disponibili a spiegare ai bambini in cosa consiste il loro lavoro, mostrandoglielo concretamente con attività pratiche, visori per la realtà virtuale e laboratori sensoriali. I più sportivi troveranno un'area dedicata allo sport, possono ad esempio scalare una parete rocciosa; chi ama l'adrenalina può provare il simulatore di volo in elicottero, di scii o di guida in strada, come viaggiare a bordo di una pattuglia impegnata nei controlli per le strade della Capitale.

Conoscere gli animali che "lavorano" con i carabinieri

La mascotte Briciola

Una parte particolarmente interessante del Villaggio Arma è dedicata agli animali che "lavorano" i carabinieri. Protagonisti sono sicuramente i cani impegnati nei vari reparti, compresa la celebre mascotte Briciola, che lo scorso 2 giugno ha sfilato per l'ultima volta prima della "pensione" alla parata militare in occasione della Festa della Repubblica accanto al presidente Sergio Mattarella. Con una "divisa" paiettata, si gode volentieri le coccole. In un'area dedicata i bambini possono incontrare i cavalli, asini e muli e fare il "battesimo della sella". Potranno montare sui cavalli, accompagnati dagli istruttori del 4° Reggimento carabinieri a Cavallo, e apprendere l’arte della ferratura degli zoccoli.

Laboratori e percorsi

Laboratori

Al Villaggio Arma ci sono anche vari laboratori, tra cui un percorso sensoriale, un percorso naturalistico sull'argomento delle fasce climatiche e un laboratorio musicale. I carabinieri accompagneranno i bambini all'interno della "scena del crimine": un'area in cui, aiutati dai militari, possono divertirsi imparando, alla ricerca di oggetti "indizi di prova". Sono inoltre presenti giochi di varia tipologia.