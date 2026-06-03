A Roma al via il “Villaggio Arma” dei carabinieri, il programma dal 4 al 7 giugno a Villa Borghese

Dal 4 al 7 giugno 2026 a Villa Borghese è allestito il Villaggio Arma, in occasione del 212° Annuale di Fondazione. Il programma completo tra simulazioni di guida e volo, ricostruzioni di scene del crimine, conferenze e concerto della banda.

Simulatori di guida e di volo, ricostruzioni di scene del crimine, tiro a segno, arrampicata, e stand delle varie componenti dell’Arma, tra cui i RIS, il Nucleo Radiomobile, il Comando Antifalsificazione Monetaria, il Comando Tutela Patrimonio Culturale, i Subacquei, i Tiratori Scelti, il 4° Reggimento a Cavallo, e poi ancora tavole rotonde, dimostrazioni operative e momenti di confronto con il pubblico.

Sono alcune delle attività che i cittadini troveranno al "Villaggio Arma" a Villa Borghese, un evento dedicato alla comunità per raccontare l’Istituzione, in tutte le sue articolazioni e specialità. L'iniziativa a partire da giovedì 4 fino a domenica 7 giugno 2026, in occasione della celebrazione del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma. Quattro giorni tra storia, tradizione, innovazione, sport e ambiente con un programma ricco di attività sia per adulti che per bambini. Radio Rai organizzerà una diretta con la conduttrice Chiara Giallonardo sull'incontro tra cittadini, istituzioni e Arma dei carabinieri.

I festeggiamenti cominceranno con l'inaugurazione del villaggio alle ore 10.00 di domani all’incrocio tra viale dell’Obelisco e Piazzale dei Martiri, con l’alzabandiera solenne, alla presenza del comandante generale dell’Arma Salvatore Luongo e di diverse Autorità politiche e militari.

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A seguire il taglio del nastro con la madrina della manifestazione, l’attrice Maria Grazia Cucinotta e di Flavio Insinna, che presenterà l’evento. Il gran finale è previsto per domenica 7 giugno, con il tradizionale Carosello equestre del 4° Reggimento carabinieri a cavallo alle ore 19.00 in Piazza di Siena e il concerto della Banda dell’Arma alla terrazza del Pincio. Sarà possibile seguire i principali eventi in diretta streaming sul canale Youtube dell’Arma e anche all’interno del Villaggio.

Cosa fare al Villaggio Arma a Villa Borghese

La mappa delle attività al Villaggio Arma

Attività per bambini e famiglie: ogni mattina inizierà con attività dedicate ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Potranno montare in sella ai cavalli accompagnati dagli istruttori del 4° Reggimento carabinieri a Cavallo, e apprendere l’arte della ferratura degli zoccoli.

ogni mattina inizierà con attività dedicate ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Potranno montare in sella ai cavalli accompagnati dagli istruttori del 4° Reggimento carabinieri a Cavallo, e apprendere l’arte della ferratura degli zoccoli. Esperienze "crime": per gli appassionati di investigazione, gli esperti del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RaCIS) proporranno un software interattivo con visori 3D che simula una scena del crimine. Il Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria mostrerà tramite l’uso di luci UV come distinguere le banconote false, rivelando i dettagli invisibili a occhio nudo. Il Nucleo Subacquei porterà in Villa Borghese una vasca per simulazioni: grazie a un robottino teleguidato e a moderne apparecchiature, sarà possibile cimentarsi nel recupero di oggetti sommersi, come avviene nelle reali operazioni subacquee.

per gli appassionati di investigazione, gli esperti del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RaCIS) proporranno un software interattivo con visori 3D che simula una scena del crimine. Il Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria mostrerà tramite l’uso di luci UV come distinguere le banconote false, rivelando i dettagli invisibili a occhio nudo. Il Nucleo Subacquei porterà in Villa Borghese una vasca per simulazioni: grazie a un robottino teleguidato e a moderne apparecchiature, sarà possibile cimentarsi nel recupero di oggetti sommersi, come avviene nelle reali operazioni subacquee. Tecnologia e sicurezza: ricostruzione di "killing house", un ambiente addestrativo che simula scenari di emergenza, in cui interverranno gli artificieri dell’Arma e le Squadre Speciali (API) per neutralizzare minacce esplosive. Nel "Percorso Ebrezza", invece, i militari della Radiomobile faranno provare al pubblico occhiali speciali che simulano gli effetti di alcol e droghe, dimostrando i pericoli della guida in stato di alterazione. Presente anche uno stand dedicato dove sarà possibile provare una simulazione di guida a 360° tramite visore VR.

ricostruzione di "killing house", un ambiente addestrativo che simula scenari di emergenza, in cui interverranno gli artificieri dell’Arma e le Squadre Speciali (API) per neutralizzare minacce esplosive. Nel "Percorso Ebrezza", invece, i militari della Radiomobile faranno provare al pubblico occhiali speciali che simulano gli effetti di alcol e droghe, dimostrando i pericoli della guida in stato di alterazione. Presente anche uno stand dedicato dove sarà possibile provare una simulazione di guida a 360° tramite visore VR. Sport e prevenzione: lezioni dimostrative di scherma e sessioni di difesa personale sul tatami, tenute da atleti del Centro Sportivo carabinieri. Simulatore di sci, parete d’arrampicata, sotto la supervisione degli istruttori del Centro Addestramento Alpino dell’Arma. Esercitazioni pratiche di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per apprendere le manovre salvavita fondamentali, come la rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione delle vie aeree, anche su manichini pediatrici.

lezioni dimostrative di scherma e sessioni di difesa personale sul tatami, tenute da atleti del Centro Sportivo carabinieri. Simulatore di sci, parete d’arrampicata, sotto la supervisione degli istruttori del Centro Addestramento Alpino dell’Arma. Esercitazioni pratiche di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per apprendere le manovre salvavita fondamentali, come la rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione delle vie aeree, anche su manichini pediatrici. Spettacolo e ambiente: presso il Galoppatoio, cavalieri e amazzoni si esibiranno nel salto a ostacoli. I carabinieri forestali guideranno i visitatori alla scoperta della flora e fauna, spiegando anche le fasi della rigenerazione post-incendio in un ecosistema boschivo.

presso il Galoppatoio, cavalieri e amazzoni si esibiranno nel salto a ostacoli. I carabinieri forestali guideranno i visitatori alla scoperta della flora e fauna, spiegando anche le fasi della rigenerazione post-incendio in un ecosistema boschivo. Appuntamenti speciali e conferenze: incontri e talk tematici con la partecipazione del personale dell'Arma e ospiti esterni.

Il programma completo dal 4 al 7 giugno

Il programma completo con gli orari e gli ospiti

Giovedì 4 giugno

B ullismo e cyberbullismo : conferenza moderata dall’avvocata Deborah Izzo. Parteciperanno Giovanna Pini, presidente del Centro Nazionale contro il Bullismo "Bullistop", Luigi Busà oro olimpico a Tokyo e atleta del Centro Sportivo Carabinieri e militari del RACIS.

: conferenza moderata dall’avvocata Deborah Izzo. Parteciperanno Giovanna Pini, presidente del Centro Nazionale contro il Bullismo "Bullistop", Luigi Busà oro olimpico a Tokyo e atleta del Centro Sportivo Carabinieri e militari del RACIS. L’Arma per il sociale: ospiti il presentatore e attore Flavio Insinna, il doppiatore Francesco Pannofino, il fondatore di PizzAut, Nico Acampora, e l’Associazione ONLUS "Enzo d’Alessandro".

Venerdì 5 giugno

La sicurezza stradale : dibattito con ospite la creator Matilda Porta, l’associazione "Ragazzi On the Road" e i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, moderato dal direttore della rivista "Quattroruote", Alessandro Lago, rivolto a giovani studenti.

: dibattito con ospite la creator Matilda Porta, l’associazione "Ragazzi On the Road" e i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, moderato dal direttore della rivista "Quattroruote", Alessandro Lago, rivolto a giovani studenti. Sicurezza energetica nazionale: incontro sulla cooperazione tra ENEL e Arma dei carabinieri, come modello di difesa integrata delle infrastrutture energetiche critiche.

Sabato 6 giugno

Violenza di genere : dibattito moderato dalla giornalista Mediaset, Beatrice Bortolin, con ospiti Alessia d’Innocenzo di associazione Differenza Donna, la doppiatrice Domitilla D’Amico e militari del RACIS e del Nucleo Investigativo di Roma.

: dibattito moderato dalla giornalista Mediaset, Beatrice Bortolin, con ospiti Alessia d’Innocenzo di associazione Differenza Donna, la doppiatrice Domitilla D’Amico e militari del RACIS e del Nucleo Investigativo di Roma. Tutela agroalimentare: modera l’incontro la giornalista Alessandra Ferraro, direttrice Rai Isoradio e interverranno Eleonora Iacovoni, direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare, Cesare Baldrighi, presidente Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche, Simone Maniero, agente vigilatore del Consorzio di Mozzarella di Bufala Campana DOP, Raffaele Cirone, presidente Federazione Apicoltori Italiani, Nicola Di Noia, direttore Generale UNAPROL, Fabio Cerretano, presidente Federazione Nazionale Associazioni Tartufai italiani, lo chef Alessandro Circiello, e rappresentanti del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare.

Domenica 7 giugno