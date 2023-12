Io, noi e Gaber, su Rai3 il documentario dedicato alla vita dell’artista Andrà in onda il 1 gennaio in prima visione il documentario scritto e diretto da Riccardo Milani, che ripercorre vita e carriera del musicista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Si aprirà nel ricordo di Giorgio Gaber l'anno di Rai3. Il 1 gennaio la rete trasmetterà infatti in prima serata il docufilm Io, noi e Gaber, scritto e diretto da Riccardo Milani, passato nelle sale lo scorso novembre come evento speciale, per soli tre giorni. Un modo per ricordare il Signor G, figura di grande spicco della storia dello spettacolo italiano. Grande musicista, personaggio televisivo di spicco prima di dedicarsi interamente alla forma del teatro canzone, Gaber resta uno dei nomi più influenti della musica italiana per la formazione delle successive generazioni, nonché personaggio di rottura rispetto agli standard, per quella sua scelta di prendere le distanze dal mezzo di comunicazione di massa per eccellenza, dedicandosi a una forma espressiva più intima.

Il documentario sulla vita di Gaber

Il documentario di Riccardo Milani è girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi della vita di Giorgio Gaber, e consiste in un viaggio attraverso i luoghi che hanno segnato la produzione artistica di Gaber e la sua vita, passando per tutte le fasi della sua carriera, dagli esordi nei locali di Milano al rock con Adriano Celentano, dal rapporto artistico e personale con Jannacci ai duetti con Mina e alle canzoni con Maria Monti, fino ad arrivare agli anni in cui, insieme a Sandro Luporini, inventò il Teatro Canzone, in cui il suo impegno politico e culturale trovavano piena forma espressiva.

Da Fazio a Fossati, gli ospiti di Io, noi e Gaber

Il viaggio di Io, noi e Gaber conterà, come è prassi della documentaristica degli ultimi anni, sulla partecipazione di molti ospiti, dalla figlia Dalia a Gianfranco Aiolfi, Massimo Bernardini, Pier Luigi Bersani, Claudio Bisio, Mario Capanna, Francesco Centorame, Lorenzo Jovanotti Cherubini, Ombretta Colli, Paolo Dal Bon, Fabio Fazio, Ivano Fossati, Dalia Gaberscik, Ricky Gianco, Gino e Michele, Guido Harari, Paolo Jannacci, Lorenzo Luporini, Roberto Luporini, Sandro Luporini, Mercedes Martini, Vincenzo Mollica, Gianni Morandi, Massimiliano Pani, Giulio Rapetti – Mogol, Michele Serra.