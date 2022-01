Il regista di Parasite Bong Joon Ho vorrebbe Robert Pattinson nel suo nuovo film Secondo alcune indiscrezioni, il regista Bong Joon Ho, già premio Oscar nel 2020 con Parasite, sarebbe in trattative per il suo nuovo progetto cinematografico, l’adattamento del romanzo Mickey7 di Edward Ahston. Non ha ancora un titolo, ma nel cast potrebbe esserci Robert Pattinson.

A cura di Elisabetta Murina

Appena lasciati i panni di Batman, nell'omonimo film al cinema dal prossimo 4 marzo, pare che Robert Pattinson sia pronto per una nuova avventura. Secondo il sito americano Deadline, l'attore potrebbe recitare nel nuovo film del regista Bong Joon Ho, già premio Oscar nel 2020 con Parasite. Ancora non si sa quale sarà il titolo di questo nuovo progetto, ma stando alle indiscrezioni dovrebbe trattarsi dell'adattamento cinematografico del libro Mickey7, scritto da Edward Ashton e disponibile entro marzo 2022.

Bong Joon Ho colpito da Robert Pattinson

Dopo il premio Oscar ricevuto con Parasite nel 2020 (come miglior film e miglior regista), Bong Joon Ho ha impiegato quasi due anni per capire quale sarebbe stato il suo prossimo progetto. E secondo Dadlinde, la scelta è arrivata verso la fine del 2021. In quel periodo la sua attenzione è stata catturata dalla storia del nuovo libro di Edward Ashton. Una scelta curiosa che denoterebbe una grande fiducia nei confronti di questa storia inedita, tanto da portarlo ad avviare trattative per scrivere e dirigere l'adattamento cinematografico. Prima delle vacanze di Natale, il regista avrebbe incontrato alcune delle star di Hollywood più promettenti, tra cui Robert Pattinson, a cui pare abbia fatto una proposta per un ruolo nel nuovo film, forse proprio quello da protagonista.

Il nuovo film di Bong Joon Ho sarà ispirato al romanzo Mickey7

Non ha ancora un titolo ma, stando a quanto riporta Deadline, dovrebbe essere l'adattamento del nuovo libro di Edward Aston, Mickey7, in uscita entro il primo trimestre di quest'anno. Si tratta di una storia di fantascienza basata sulle avventure di un mercenario, Mickey7 (da qui il titolo dell'opera), che parte per una spedizione umana con l'obbiettivo di colonizzare il pianeta ghiacciato Niflheim. E quando per l'equipaggio la situazione diventa troppo pericolosa, persino suicida, Mickey7 sembra la persona giusta a cui rivolgersi: ogni volta che muore, si rigenera in un nuovo corpo conservando la maggior parte dei ricordi. Ma cosa succederà dopo le sei morti?