Bradley Cooper dopo il successo di A Star is Born sarà attore e regista di un nuovo film Il film si intitolerà ‘Maestro’ e racconterà la storia del compositore musicale di Broadway Leonard Bernstein. Anche questa volta sarà il regista Bradley Cooper a calarsi nei panni del protagonista, oltre a dirigerlo da regista.

A cura di Giulia Turco

Bradley Cooper torna dietro la macchina da presa tentando un nuovo successo cinematografico dopo A Star is Born. Nel 2018 il film con Lady Gaga lo ha consacrato nel ruolo di regista, portandolo fin sopra il palco degli Oscar per la miglior colonna sonora, la romanticissima Shallow. Dopo aver fatto discutere per la sua scena di nudo nel nuovo film di Guillermo del Toro La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, Cooper ci riprova e si lancia verso la regia di un nuovo film che, seppur non si possa definire un sequel, avrà comunque protagonista la musica.

Maestro è il nuovo film di Bradley Cooper

Il film si intitolerà ‘Maestro‘ e racconterà la storia del compositore musicale di Broadway Leonard Bernstein. Anche questa volta sarà il regista Bradley Cooper a calarsi nei panni del protagonista, mentre il ruolo della moglie e attrice Felicia Montealegre è stato assegnato a Carey Mulligan, la bellissima protagonista de Il Grande Gatsby con Leonardo Di Caprio. Ancora una volta dunque si parlerà di amore e musica. A svelarlo è stato lo stesso Bradley Cooper, parlando con Mahershala Ali nell'ambito del progetto Actors on Actors della rovista Variety. "Le riprese di Maestro inizieranno a maggio", ha spiegato l'attore e regista chiarendo che il film uscirà comunque non prima del 2023.

La regia doveva essere di Steven Spielberg

Secondo il progetto iniziale, la regia era stata assegnata a Steven Spielberg, mentre Bradley Cooper avrebbe dovuto solo interpretare il ruolo del protagonista. Tuttavia, visto il clamoroso successo avuto nel 2018 e la passione crescente per la sceneggiatura, ha spinto l’attore a farsi avanti chiedendo a Spielberg di prendere il suo posto. “Mi sono sempre sentito come se potessi interpretare un direttore d’orchestra, ma posso fare una ricerca sul materiale e vedere se riesco scriverlo e a dirigerlo?”, gli avrebbe chiesto. “È stato così gentile da consegnarmelo. Lavorarci sopra è quello che ho fatto negli ultimi quattro anni e mezzo e finalmente a maggio inizieranno le riprese”.