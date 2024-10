video suggerito

È morto Ron Ely star di Tarzan, l’addio della figlia: “Il mio cuore è in pezzi” L’attore Ron Ely è morto a 86 anni. Fu uno dei primi attori a interpretare Tarzan sul piccolo schermo. Il messaggio della figlia Kirsten. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

È morto Ron Ely. L'attore aveva 86 anni e aveva conquistato la fama interpretando Tarzan in una delle prime serie televisive dedicate al personaggio, andata in onda dal 1966 al 1968. Il decesso risale a circa un mese fa, precisamente al 29 settembre scorso. I suoi cari, tuttavia, hanno diramato la notizia solo in queste ore.

È morto l'attore che interpretava Tarzan, l'annuncio della famiglia

Con un comunicato rilasciato su Instagram, Kirsten, figlia di Ron Ely ha annunciato la morte di suo padre:

Il mondo ha perso uno dei più grandi uomini che siano mai esistiti. Io ho perso mio padre. Le persone lo chiamavano eroe. Era un attore, uno scrittore, un coach, un mentore, un padre di famiglia e un leader. Dava vita a un'ondata di energia positiva ovunque andasse. L'impatto che ha avuto sugli altri è qualcosa che non ho mai visto in nessun'altra persona, c'era qualcosa di veramente magico in lui. È così che il mondo lo ha conosciuto. Io lo conoscevo come mio padre, un onore mandato dal cielo.

La storia di Ron Ely, il Tarzan del piccolo schermo

Kirsten Ely, poi, ha raccontato la storia di suo padre, spiegando che è stata caratterizzata da "perseveranza", ma anche da una dedizione totale e infinita verso la famiglia e gli amici. Inoltre, lo ha ricordato come un uomo che aveva il coraggio di fare ciò che è giusto e che era sempre pronto a sacrificarsi pur di realizzare i sogni delle persone che amava: "La sua è stata una storia di gioia e di amore. Con il suo amore ha reso il mondo un posto più luminoso e ricco di significato". La donna ha concluso:

Sto facendo del mio meglio per affrontare questa perdita con la forza e la grazia che lui vorrebbe da me. Sto raccogliendo i pezzi del mio cuore. […] Sento che parte di lui è ancora qui. La mia più grande consolazione è sapere che mio padre è con mia madre e mio fratello. È anche la mia più grande tristezza perché mi mancano così tanto. Porterò orgogliosamente con me pezzi di loro amorevolmente impressi nel mio cuore, fino a quando non ci rivedremo.