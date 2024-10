video suggerito

È morto Ron Hale, l'attore di General Hospital aveva 78 anni È morto Ron Hale, l'attore di General Hospital, all'età di 78 anni: l'annuncio è arrivato attraverso un necrologio pubblicato dalla famiglia.

A cura di Gaia Martino

È morto Ron Hale, l'attore noto per il ruolo di Roger Coleridge nella soap Ryan's Hope e per aver interpretato Mike Corbin in General Hospital. La notizia arriva attraverso un necrologio pubblicato dalla famiglia: l'attore è morto lo scorso 27 agosto per cause non specificate. Aveva 78 anni.

L'annuncio della morte di Ron Hale

Ron Hale "è mancato il 27 agosto 2024" nella sua casa di St. George, nella Carolina del Sud, ha scritto la famiglia in un necrologio pubblicato nelle ultime ore sul sito Bryantfuneral.org. L'attore aveva 78 anni: le cause della scomparsa non sono state rese note. "Ha lasciato i nipoti Lori Brown, Max Brabham, Erin Wilson e Marc Brown", si legge. Nato nel Michigan nel 1946, è diventato celebre al pubblico del piccolo schermo per per il ruolo di Roger Coleridge in più di 900 episodi di Ryan's Hope, grazie al quale ha ricevuto nomination ai Daytime Emmy. Ha poi recitato nei panni di Mike Corbin in General Hospital e nei film All the President's Men, Io, Natalie, Sunstorm e The Ghost and the Whale.

L'addio della "famiglia" di General Hospital

Con un tweet pubblicato su X, la "famiglia" di General Hospital ha salutato l'attore. "L'intera famiglia del General Hospital è addolorata per la scomparsa di Ron Hale. Vorremmo porgere le nostre condoglianze ai suoi cari in questo momento difficile. Era un attore incredibile e un collega indimenticabile. Riposa in pace", le parole scritte a corredo di una foto di Ron Hale.

Anche Jon Lindstrom che ha condiviso con lui il set di GH, ha scritto su X: "Amavo quel ragazzo. Era uno su cui potevo contare per uno spettacolo degli High Lonesome o per qualche altra uscita. Era sempre di supporto. Il mio ricordo preferito con lui è su un volo LA/NY con Richard Simmons di fronte a noi. Sì, ci siamo divertiti tutti un mondo! RIP".