John Ashton è morto a 76 anni, era il sergente Taggart di Beverly Hills Cop: “Aveva il cancro”

È morto John Ashton, l'attore aveva 76 anni. Molto amato per avere interpretato il ruolo del sergente John Taggart nei film della serie Beverly Hills Cop, si è spento a Forth Collins, in Colorado. Il suo manager Alan Somers ha fatto sapere a TMZ che il settantaseienne "è morto serenamente dopo una breve battaglia contro il cancro".

La morte dell'attore John Ashton

Il portavoce dell'attore, Alan Somers, ha comunicato a TMZ la notizia della morte di John Ashton avvenuta nella sua casa in Colorado a 76 anni:

John lascia un'eredità fatta di amore, dedizione e servizio al prossimo. Il suo ricordo resterà prezioso nella mente della moglie, dei figli e dei nipoti, ma anche di suo fratello, delle sue sorelle, della sua famiglia e di tutti coloro che ha amato. L'impatto di John nel mondo sarà ricordato e celebrato dalle generazioni che verranno.

John David Ashton, la carriera e il ruolo del sergente Taggart

La carriera di John David Ashton è durata oltre cinquant'anni. L'attore ha recitato in più di 200 progetti, tra film e serie tv. Il ruolo che più di tutti gli ha dato la fama è stato quello del burbero sergente Taggart nei film Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills e Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills II con Eddie Murphy. Quest'anno era tornato nel film Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F sempre con il personaggio di Taggart, ormai promosso capo della polizia. Tra gli altri progetti a cui ha preso parte anche L'uomo del confine, Le avventure di Buckaroo Banzai nella quarta dimensione, King Kong 2, Un meraviglioso batticuore, Prima di mezzanotte, La tenera canaglia, Bufera in Paradiso e Shooter – Attentato a Praga. Ha recitato anche nelle serie tv Colombo, Dallas, A-Team, Giudice Amy, Law & Order – Unità vittime speciali, Fairly Legal e Il risolutore.