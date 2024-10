video suggerito

È morto John Amos, l’attore di Good Times e Il principe cerca moglie aveva 84 anni John Amos è morto a 84 anni per cause naturali. Lo annuncia il figlio Kelly Christopher Amos con una dichiarazione ufficiale a People.com. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

John Amos, celebre attore candidato agli Emmy per aver interpretato il ruolo del padre stoico in Good Times, è morto all'età di 84 anni. Si è spento a Los Angeles per cause naturali, stando a quanto annunciato dal figlio Kelly Christopher Amos con una dichiarazione ufficiale a People.com.

"È con sincera tristezza che vi racconto che mio padre è in un altro mondo" – ha dichiarato il figlio di John Amos, Kelly Christopher Amos a People.com – "Era un uomo dal cuore gentile e un cuore d'oro. Ed era amato in tutto il mondo. Molti fan lo considerano il loro padre televisivo. Ha vissuto una bella vita. La sua eredità vivrà nei suoi straordinari lavori in televisione e al cinema come attore". Il celebre attore, nato nel New Jersey nel 1939, è morto a Los Angeles lo scorso 21 agosto, si legge sulla rivista statunitense, ma l'annuncio è arrivato soltanto nelle ultime ore. "Era mio padre, il mio migliore amico e il mio eroe. Grazie per le vostre preghiere e il vostro sostegno in questo momento" ha concluso Amos junior. People.com fa sapere che tre mesi fa John Amos era stato ricoverato a seguito di complicanze al cuore.

La carriera di John Amos

Classe '39, John Amos dopo il suo impegno nel mondo del pugilato – nel quale ha conquistato il titolo di Golden Glove – è diventato noto al pubblico del grande schermo con le sue interpretazioni in Mary Tyler Moore Show, in Good Times, dove ha recitato nei panni di James Evans Sr. Ha recitato, inoltre, in Il principe di Bel Air, Il principe cerca moglie, 58 minuti per morire – Die Harder. John Amos ha interpretato il capitano Meissner nel film Sorvegliato speciale con Sylvester Stallone, ed è apparso nell'episodio Il gatto nero del film Due occhi diabolici di Dario Argento. Lascia i figli Shannon e Kelly Christopher nati dal matrimonio con Noel J. Mickelson.