"John Amos isolato dai suoi cari prima della morte", i familiari dell'attore accusano il figlio KC Amos La famiglia di John Amos, il celebre attore americano scomparso all'età di 84 anni, accusa il figlio Kelly Christopher di averlo allontanato dagli altri familiari, controllandolo e limitando i contatti. La figlia Shannon ha scoperto della scomparsa di suo padre dalla stampa e non ha nascosto la sua rabbia.

A cura di Ilaria Costabile

Si è spento all'età di 84 anni, l'attore americano John Amos, celebre per aver preso parte a film come Good Times, Il principe cerca moglie, solo per citare alcuni dei titoli più noti. La morte è sopraggiunta il 21 agosto, ma alla stampa la notizia è giunta solo negli ultimi giorni, tramite una dichiarazione del figlio Kelly Christopher Amos, rilasciata a People. I restanti membri della famiglia, il special modo la figlia Shannon, hanno accusato il KC Amos di aver tenuto isolato il padre, controllandolo e impedendogli di avere contatti con loro.

L'accusa della famiglia di John Amos al figlio

Come riportato da TMZ, le altre persone care al compianto John Amos, hanno voluto far sentire la loro voce, lamentando il fatto di essere state escluse dalla vita dell'attore in questi ultimi anni. Secondo Shannon, la figlia del defunto artista, la colpa è di suo fratello Kelly, insieme a Eugene Brummet e Belinda Foster. La testata americana riporta, quindi, lo sfogo dei familiari:

Nonostante i nostri ripetuti tentativi di mantenere i contatti, KC ha impedito di contattarlo, ha controllato e monitorato le sue chiamate e ha reciso i legami con la figlia di John , Shannon Amos , suo fratello Leslie "Syl" Franklin , i suoi nipoti Quiera Colston e Jhazz Williams , il suo direttore commerciale Paul Baldessare , la sua figlioccia Amy Goudy , la nipote Sherri Korsun , il suo ex contabile e altri stretti familiari, amici e persone care.

Inoltre, sembrerebbe che KC Amos si approfittasse dello stato, non propriamente cosciente del padre, pur di portare avanti un racconto, non veritiero delle sue condizioni: "Spesso dava a John degli spunti verbali per creare una narrazione sui social media che non rifletteva la verità. Eravamo profondamente preoccupati che nostro padre potesse essere stato trascurato e isolato durante i suoi ultimi giorni, mentre ricevevamo foto da vicini preoccupati e da un medico professionista".

John Amos e il figlio Kelly Christopher Amos, fonte Instagram

La rabbia della figlia Shannon

Anche la figlia di John Amos, Shannon, lamenta di essere stata allontanata da lui in questi anni ed è sconvolta dalla notizia della scomparsa di suo padre, avvenuta a sua insaputa, come racconta in un post su Instagram

Sono senza parole… La mia famiglia ha appreso ora la straziante notizia che mio padre, John Allen Amos, è scomparso il 21 agosto. Siamo devastati e con molte domande su come sia potuto accadere 45 giorni fa venendo a conoscenza della notizia attraverso i media come molti di voi. Questo dovrebbe essere un momento per onorare e celebrare la sua vita, eppure stiamo lottando per navigare nell'ondata di emozioni e incertezze che circondano la sua scomparsa. Tuttavia, c'è una parvenza di pace nel sapere che mio padre è finalmente libero.

Da diverso tempo, infatti, la donna è in lotta con suo fratello che ha pubblicamente accusato di aver maltrattato il padre, di non avergli fornito le cure necessarie e infine anche per l'eredità.