È morto James Earl Jones, l’attore e doppiatore aveva 93 anni James Earl Jones, l’attore e doppiatore statunitense, è morto all’età di 93 anni. La notizia arriva da Variety.com. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

È morto James Earl Jones all'età di 93 anni. L'attore e doppiatore statunitense che nel corso della sua lunga carriera ha vinto due Tony Award per le sue interpretazioni a Broadway, è noto per i suoi ruoli come Alex Haley in Radici, Re Joffy Joffer ne Il Principe Cerca Moglie. Ha prestato la voce a Mufasa de Il Re Leone e a Dart Fener nella saga Guerre stellari. La notizia della morte arriva da Variety.com

La morte di James Earl Jones

James Earl Jones è morto all'età di 93 anni nella sua casa a New York, nella contea di Dutchess, scrive Variety.com. Lascia un profondo vuoto nel mondo del cinema: l'attore e doppiatore statunitense, dopo la balbuzie di cui soffriva da bambino, diventò uno dei più grandi di Broadway e del cinema mondiale. Ha interpretato Re Jaffe ne Il principe cerca moglie, il viceammiraglio James Greer in tre film di Jack Ryan, poi ha recitato in "Caccia a Ottobre Rosso" del 1990, "Giochi di potere" del 1992 e "Sotto il segno del pericolo" del 1994. Nel 1968 sposò l'attrice e cantante Julienne Marie da cui divorziò nel 1972. Nel 1982 convolò nuovamente a nozze con l'attrice Cecilia Hart, deceduta nel 2016, da cui ha avuto un figlio, Flynn.

I premi conquistati da James Earl Jones

Su X sono tantissimi i messaggi di addio di persone da tutto il mondo che salutano l'attore e doppiatore. Fu candidato a 10 Premi Emmy, vincendone tre, a cinque Golden Globe vincendone uno e a un premio Oscar come miglior attore protagonista per il film Per salire più in basso. Nel 2012 ha vinto l'Oscar alla carriera. Per la carriera nel mondo del teatro, ha vinto due volte ai Tony Award nella categoria riservata al miglior attore protagonista di un'opera teatrale. Nel 2022 il Cort Theatre, teatro di Broadway sito nel quartiere di Midtown Manhattan a New York, è stato ribattezzato "James Earl Jones Theatre" in suo onore.