La vita privata di James Earl Jones: i due matrimoni e il figlio Flynn avuto con la moglie Cecilia Hart

James Earl Jones, attore noto per il suo ruolo ne Il principe Cerca Moglie e per aver doppiato Darth Fener in Guerre Stellari, è morto il 9 settembre all'età di 93 anni. Nel corso della sua vita si è sposato due volte: la prima con Julienne Marie Hendricks nel 1968 e la seconda con Cecilia Hart nel 1982, anno in cui è nato il loro primo e unico figlio Flynn.

A cura di Elisabetta Murina

James Earl Jones, morto il 9 settembre all'età di 93 anni, si è sposato due volte nel corso della sua vita. Il primo matrimonio dell'attore e doppiatore, noto per il suo ruolo in Il principe cerca moglie e per aver prestato la voce a Darth Fener in Guerre Stellari, fu con Julienne Marie Hendricks nel 1968 e durò solamente quattro anni. Nel 1979 l'incontro con Cecilia Hart, che sarebbe diventata poi la sua seconda moglie nel 1982. Insieme sono diventati genitori di Flynn, che oggi ha 42 anni. La donna è morta nel 2016 a causa di un tumore alle ovaie.

La prima moglie Julienne Marie Hendricks

James Earl Jones si è sposato per la prima volta con Julienne Marie Hendricks, conosciuta nel 1964 quando entrambi recitarono in una produzione teatrale di Otello. Quattro anni dopo il loro primo incontro, i due attori convolarono a nozze. Il loro matrimonio, però, durò solamente quattro anni. In seguito i due presero strade diverse: Hendricks continuò la sua carriera come attrice e successivamente sposò John Scanlon.

Il matrimonio con Cecilia Hart e la nascita del figlio Flynn

Jones ha incontrato Cecilia Hart nel 1979 sul set della serie Paris, dove lui ha interpretato il ruolo del poliziotto Woody Paris e lei quella del detective Stacey Erickson. La passione comune per il mondo della recitazione li fece avvicinare sempre di più, tanto che ben presto diventarono una coppia artistica e anche nella vita privata. Nel 1982 sono convolati ufficialmente a nozze e nel corso degli anni si sono mostrati in più occasioni davanti ai riflettori, come durante i Tony Awards e i SAG Awards. Insieme hanno avuto un figlio, Flynn, nato sempre nel 1982. Oggi ha 42 anni e ha seguito le orme dei genitori. Il matrimonio tra James e Hart è durato oltre 30 anni, fino al 2016, anno in cui l'attrice morì all'età di 68 anni a causa di un tumore alle ovaie.