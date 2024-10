Lutto per Mariano Di Vaio, è morta nonna Elisa: “Eri il sole della nostra famiglia. Ti amo, tu si ‘a cchiù bella”

video suggerito

Lutto per Mariano Di Vaio. L'influencer e modello ha annunciato la morte della nonna Elisa, a cui era profondamente legato. "Eri il sole nella nostra famiglia, eri il freno a mano che teneva tutto in ordine come dice il nonno": ha scritto il trentacinquenne nel lungo post di addio che le ha dedicato. Ha assicurato che continuerà a parlare di lei ai suoi figli, perché il suo ricordo duri per sempre.

È morta Elisa, nonna di Mariano Di Vaio: il ricordo dell'influencer

Mariano Di Vaio ha pubblicato tre scatti che lo ritraggono in compagnia di nonna Elisa. La donna si è spenta in queste ore. L'influencer, sui social, le ha dedicato parole cariche di affetto:

Cara nonnina, quanti abbracci ricevuti negli anni, quante coccole scambiate e quanti baci. Nonostante la distanza e tanti momenti importanti non passati insieme il tuo amore era sempre presente, era una costante certa nella nostra famiglia. Quando venivo a trovarti e mi sedevo a tavola con te sentivo sempre pesante il tuo sguardo, mi osservavi e quando mi giravo non distoglievi il tuo sguardo autoritario e mi dicevi sorridendo “si o’cchiubbell”. Eri bella tu nonnina mia sempre curata ed elegante, una donna tutta d’un pezzo come non ne ho MAI conosciute.

I nipoti terranno vivo il suo ricordo

Mariano Di Vaio ha assicurato che parlerà di nonna Elisa ai suoi figli, perché possano tramandare i suoi valori e tenere vivo il suo ricordo: "Racconterò di te alla mia piccola Mia sperando che possa un giorno diventare una donna integra ed elegante proprio come te. Eri il sole nella nostra famiglia, eri il freno a mano che teneva tutto in ordine come dice il nonno". L'influencer ha concluso:

Grazie nonnina per tutto quello che hai fatto, grazie per i tuoi tre fantastici figli che hanno creato altrettante belle famiglie e posso dire a nome di tutti che senza Elisa Parigino al fianco di Nonno Mariano oggi i Di Vaio non sarebbero chi sono…io non sarei l’uomo che sono…La tua luce risplenderà attraverso tutti noi, ma la gioia più grande oggi è saperti tra le braccia di Cristo dove puoi riposare e dove ti ritroveremo per l'eternità. Ti amo nonna Elisa. Si tu a chiubbell…Tuo Mariano.