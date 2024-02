Il diario di Bridget Jones 4, Renèe Zellweger ancora protagonista: quando inizieranno le riprese Stando a quanto riporta il Daily Mail, Bridget Jones è pronta a tornare: le riprese del quarto capitolo della saga cinematografica, che vede Renèe Zellweger nei panni della protagonista Bridget Jones, dovrebbero iniziare in primavera a Londra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Bridget Jones è pronta a tornare. Stando a quanto riporta il Daily Mail, sarebbe in fase di partenza la produzione del quarto capitolo della saga cinematografica, che vede Renèe Zellweger nei panni della protagonista Bridget Jones. Le riprese del film dovrebbero iniziare a maggio nella città di Londra, 23 anni dopo il debutto de Il Diario di Bridget Jones.

Il Diario di Bridget Jones 4, quando inizieranno le riprese

Secondo il quotidiano inglese, le riprese de Il Diario di Bridget Jones 4 dovrebbero iniziare nel mese di maggio, a Londra, 23 anni dopo il debutto sul grande schermo del personaggio creato dalla scrittrice Helen Fielding. Il secondo film è uscito nel 2004 (Che pasticcio, Bridget Jones), mentre il terzo (Il bambino di Bambino di Bridget Jones) nel 2016. "C'era un po' d'incertezza sul suo avvio, ma il film sta arrivando. Bridget è tornata ed è pronta a conquistare Londra. Le riprese sono già in fase di pianificazione e tutta la pre-produzione è stata organizzata", fa sapere il Daily Mail. Nei panni della protagonista, ancora una volta, ci sarà Renèe Zellweger, reduce dal successo agli Oscar con Ritorno a Cold Mountain, che pare starebbe già cercando una casa nella capitale inglese.

Cosa sappiamo sulla trama del quarto capitolo della saga

Oltre alla certezza della protagonista, sono poche le informazioni confermate che si hanno al momento su Bridget Jones 4. A proposito del cast, ad esempio, non è chiaro se al fianco di Renèe Zelleweger torneranno anche i volti amati dai fan. Secondo alcune indiscrezioni, pare ci saranno ancora Colin Firth e Hugh Grant, nei rispettivi ruoli di Mark Darcy e Daniel Cleaver. Per quanto riguarda la trama, dovrebbe basarsi sul romanzo di Helen Fielding del 2013. Nel terzo film, la trentenne Bridget Jones aveva partorito il suo primo figlio, avuto con il grande amore di sempre Mark Darcy. Daniel Cleaver invece muore, anche sul finale viene mostrato un articolo in cui si parla del suo ritrovamento ancora in vita: sarà davvero così?