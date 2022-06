“I prossimi 365 giorni”, svelata la data d’uscita del terzo film della saga con Michele Morrone Michele Morrone e Simone Susinna, che interpretano Massimo Torricelli e Marcelo Nacho, con un post pubblicato sui rispettivi profili Instagram hanno svelato la data di uscita del terzo e ultimo film della saga 365: il 22 agosto su Netflix.

A cura di Elisabetta Murina

La terza e ultima parte della saga 365 ha finalmente una data di uscita. A qualche mese di distanza dal rilascio su Netflix del secondo capitolo, i protagonisti Michele Morrone e Simone Susinna, che interpretano i personaggi di Massimo Torricelli e Marcelo Nacho Matos, hanno svelato quando sarà finalmente disponibile l'ultimo film.

La data di uscita "The Next 365 days"

A dare la notizia dell'uscita del terzo film della saga erotica 365, basato sull'omonimo romanzo di Blanka Lipinska, sono stati gli attori con dei post pubblicati sui rispettivi profili Instagram. Morrone, che interpreta Massimo Torricelli, figlio di un boss mafioso della Sicilia, ha pubblicato alcune sue foto tratte dal film e ha scritto: "Siete pronti? The Next 365 Days uscirà il 19 agosto 2022". I fan dovranno quindi attendere solo un paio di mesi, una bella notizia che arriva a soli quattro mesi dall'uscita del secondo capitolo, il 26 aprile 2022.

Cosa è successo nel secondo capitolo di 365

La trama di "The Next 365 Days" è ancora top secret e per il momento Netflix non ha pubblicato nessun trailer ufficiale. Non è dato sapere se ci saranno nuovi personaggi, ma è certo che i protagonisti, l'attrice polacca Anna Maria Sieklucka (che interpreta Laura), Michele Morrone e Simone Susinna, torneranno. In 365: Adesso, Massimo Torricelli ha dovuto fare i conti con il ritorno del fratello e con alcune questioni di famiglia rimaste in sospeso. Non solo: il misterioso Nacho che ha cercato di conquistare sua moglie Laura appartiene in realtà a una famiglia della criminalità spagnola, nemica dei Torricelli. L'ultima scena dello sparo a Laura ha fatto pensare che lei fosse morta. Ma sarà davvero così?