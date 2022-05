Pinocchio, il trailer Disney con Tom Hanks nei panni di Geppetto: la data di uscita del live action Disney ha pubblicato il nuovo trailer di Pinocchio e ha svelato la data di uscita dell’attesissimo live action diretto da Robert Zemeckis. Nel cast oltre a Tom Hanks, anche Benjamin Evan Ainsworth nei panni del burattino che diventa un bambino in carne e ossa.

A cura di Daniela Seclì

Il 31 maggio, Disney ha diffuso il nuovo incantevole teaser trailer del live action Pinocchio. Inoltre ha annunciato la data di uscita. Giovedì 8 settembre sarà disponibile su Disney+, un ottimo modo per festeggiare il Disney+ Day 2022. Pinocchio è diretto da Robert Zemeckis. Nel cast Benjamin Evan Ainsworth nei panni del burattino che diventa un bambino in carne e ossa. A interpretare Geppetto, invece, è Tom Hanks.

Il trailer di Pinocchio diffuso da Disney

Il trailer di Pinocchio riesce a restituire l'atmosfera di incanto del capolavoro nato dalla penna di Carlo Collodi. Risale al 1940, il cartone animato Disney sulle avventure del burattino più amato dai bambini. Nel trailer del live action diretto da Robert Zemeckis è possibile vedere Geppetto, interpretato dall'attore Tom Hanks, mentre è intento a esprimere il desiderio che il suo burattino diventi un vero bambino.

Geppetto, inginocchiato davanti alla finestra, guarda il cielo e offre alle stelle e al buon cuore di una fatina, il suo desiderio. "Star light, star bright, first star I see tonight, I wish I may, I wish I might, have the wish I wish tonight": nella versione inglese. In italiano: "Stellina fatata, d'argento ammantata che brilli nel ciel, fai in modo fatina che il sogno si avver". E da lì ha inizio l'avventura, con i personaggi che hanno caratterizzato l'infanzia di ciascuno di noi: Pinocchio, il grillo parlante, il gatto e la volpe, Mangiafuoco e la fata.

Il cast del live action diretto da Robert Zemeckis

Benjamin Evan Ainsworth intepreta Pinocchio;

Tom Hanks interpreta Geppetto;

Joseph Gordon-Levitt è Grillo Parlante;

Cynthia Erivo è la Fata Turchina;

Keegan-Michael Key è la Volpe;

Giuseppe Battiston è Mangiafuoco; Lewin Lloyd è Lucignolo; Luke Evans è il Postiglione; Kyanne Lamaya è Fabiana e la marionetta Sabina; Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano.