Pinocchio in live action, la prima immagine di Tom Hanks nei panni di Geppetto Disney + ha pubblicato la prima immagine ufficiale del live action di Pinocchio in uscita prossimamente sulla piattaforma. È l’incontro tra il burattino e il suo creatore Geppetto, interpretato dal premio Oscar Tom Hanks.

A cura di Giulia Turco

È in arrivo un nuovo emozionante live action targato Disney. Diretto dal regista premio Oscar Robert Zemeckis, Pinocchio riporta in vita la storia ispirata al capolavoro di Collodi, con un cast d’eccezione che parte da Tom Hanks nei panni di Geppetto, l’abile falegname che dà vita al burattino protagonista, interpretato nel film da Benjamin Evan Ainsworth. Disney +, la piattaforma di streaming che ospiterà il live action, ha già diffuso tramite i suoi profili social ufficiali, la prima immagine dal film: è l’incontro tra Pinocchio e il suo creatore Geppetto.

Quando esce il live action di Pinocchio

Mentre si attende il trailer, con la prima immagine ufficiale del film inizia ufficialmente il conto alla rovescia per l’uscita del capolavoro Disney, le cui riprese sono terminate tra novembre e dicembre dello scorso anno. Nel cast, oltre ai due protagonisti già citati, ci saranno Joseph Gordon-Lewitt nei panni del Grillo Parlante, Cynthia Erivo a interpretare la Fata Turchina, mentre Luke Evans e Keegan-Michael Key saranno rispettivamente il cocchiere e la Volpe. Dietro la macchina da presa ci sarà il pluripremiato Robert Zemeckis, già regista di Roger Rabbit e A Christamas Carol, che in passato ha diretto Hanks nei suoi successi, da Forrest Gump (che valse l'Oscar all'attore), fino a Cast Away e Polar Express. L’uscita di Pinocchio è prevista per settembre 2022 e sarà riservata agli abbonati Disney+.

Tom Hanks è Geppetto nel nuovo film Disney

Della trattativa tra l’attore premio Oscar e Disney si vociferava già dal 2020. A lanciare le prime indiscrezioni sulla volontà di mettere in piedi il progetto era stata la rivista americana Deadline che, citando fonti interne a Disney, aveva lasciato trapelare un certo interesse da parte di Tom Hanks per il rifacimento del capolavoro di Collodi. L’accordo infatti sarebbe arrivati in tempi piuttosto brevi.