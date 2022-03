Una giusta causa stasera su Rai1: cast, trama e storia vera di Ruth Bader Ginsburg In prima serata su Rai1 alle 21:25 arriva “Una giusta causa”, film ispirato ad una storia vera con protagonista Felicity Jones nei panni di Ruth Bader Ginsburg, l’avvocatessa che ha gestito il primo caso di discriminazione di genere nella storia della legalità americana.

A cura di Ilaria Costabile

Felicity Jones in "Una giusta causa"

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, martedì 8 marzo, va in onda in prima serata, alle 21.25, su Rai1 il film "Una giusta causa" diretto da Mimil Leder con protagonisti Felicity Jones nel ruolo della protagonista, Armie Hammer, Justin Theroux e Sam Waterson. Il film si ispira ad una storia vera che ha avuto luogo nell'America degli Anni Cinquanta, in cui una giovante e talentuosa avvocatessa, Ruth Bader Ginsburg, era impossibilitata ad esercitare la sua professione semplicemente perché donna. Quando ha l'occasione di dimostrare il suo valore, però, lo fa proprio attraverso una causa per discriminazione di genere in cui difende l'imputato e che vince davanti ai magistrati.

Il cast completo: attori e personaggi interpretati

Protagonista del film è Felicity Jones che interpreta Ruth Bader Ginsburg, donna determinata e volenterosa, che non si arrende dinanzi alle difficoltà che incontra nel cercare lavoro, potendo esercitare la sua professione. A sostenerla c'è il marito, Marty Ginsburg, interpretato da Armie Hammer, lui stesso avvocato di successo, non si tira indietro quando si tratta di supportare la moglie e invogliarla a mettersi alla prova. Infine, grande sostenitrice di Ruth è Dorothy Kenyon interpretata da Kathy Bates, che è un avvocatessa con idee decisamente progressiste, con la quale si confronta per elaborare la causa con la quale trionferà davanti ai magistrati. Qui, di seguito, anche gli altri interpreti.

Justin Theroux è Mel Wulf

Sam Waterston è Erwin Griswold

Cailee Spaeny è Jane Ginsburg

Jack Reyno è Jim Bozarth

Stephen Root è professor Brown

Callum Shoniker è James Steven Ginsburg

Chris Mulkey è Charles Moritz

Gary Wentz è giudice William Edward Doyle

Ben Carlson è giudice William Hudson Holloway Jr.

La trama e la storia vera dell'avvocatessa Ruth Bader Ginsburg

Nel 1955, Ruth Bader Ginsburg fu una delle prime donne ad essere accettare alla facoltà di giurisprudenza di Harvard, tra le più prestigiose d'America. Per seguire il marito, poi, continua a studiare laureandosi alla Columbia University. Nonostante ciò, però, ebbe grandissime difficoltà a trovare lavoro negli studi legali, il motivo per cui era costantemente rifiutata risiedeva semplicemente nel suo essere donna. Per iniziare a lavorare, quindi, accetta un lavoro come insegnante presso la Rutger Law School. La sua carriera, poi, si sviluppò in maniera brillante e nel 1993 fu nominata giudice della corte suprema. Nel film, in realtà, il marito le chiede di rappresentare un cliente per una causa di evasione fiscale, ma leggendo le carte emerge una vera e propria discriminazione in quanto l'imputato è costretto a pagare solo perché uomo. Grazie all'aiuto dell'avvocato progressista Dorothy Kenyon, Ruth fece aprire un processo per discriminazione di genere, lo vinse e da quel momento vi fu un precedente nella storia legale americana, sostenendo davanti ai magistrati l'assurdità delle legge. La sua carriera, poi, si sviluppò in maniera brillante e nel 1993 fu nominata giudice della corte suprema.

Felicity Jones è Ruth Bader Ginsburg

Dove vedere Una giusta causa in streaming e in replica

Il film è apparso in sala nel 2018, dopo la messa in onda su Rai1 è possibile vederlo in replica o direttamente in streaming durante la serata, su RaiPlay. È poi possibile acq