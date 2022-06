“Indietro caz*o!”, il video di Tom Hanks che difende la moglie da un fan che l’ha spinta Tom Hanks ha perso la pazienza con un fan che ha urtato sua moglie Rita Wilson, mentre insieme stavano uscendo da un ristorante di New York. La donna stava per perdere l’equilibrio, così l’attore è tornato indietro per difenderla: “State indietro ca**o!”.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo il video che ha fatto preoccupare i fan in cui è apparso con le mani tremanti sul palco, Tom Hanks è stato protagonista di un altro episodio ripreso dai cellulari e diventato presto virare in rete. Questa volta non si tratta delle sue condizioni di salute, riguardo alle quali si sono fatte largo diverse ipotesi, ma di uno spiacevole incontro con un fan avvenuto all'uscita di un ristorante, dove si era recato a cena con la moglie Rita Wilson.

Un fan spintona la moglie di Tom Hanks, l'attore interviene

La star è solitamente gentile e disponibile con i fan, ma questa volta ha perso la pazienza. Ad aspettarlo fuori dal ristorante di New York, nel quale aveva appena cenato con la moglie, c'era una piccola folla di persone in attesa di un autografo o magari di una foto. Uno di loro, però, ha urtato Rita Wilson, facendole quasi perdere l'equilibrio. "Fermati!", ha urlato lei mentre cercava di rimettersi dritta, evitando così di cadere.

L'attore, che nel frattempo si era già avviato verso l'auto poco più avanti, sentendo la voce della moglie è tornato indietro per controllare che stesse bene e ha poi urlato contro la folla: "Mia moglie? State indietro caz*o! Stavate facendo cadere mia moglie?". Un fan ha poi chiesto scusa, mentre la coppia è corsa via velocemente.

Il video di Tom Hanks che ha fatto preoccupare i fan

Recentemente Tom Hanks è finito al centro di un altro video che ha fatto preoccupare i fan. In Australia, a South Brisbane, durante la presentazione del suo film Elvis, si è mostrato in difficoltà sul palco nel reggere con la sola mano destra il microfono. La mano ha iniziato a tremare, senza fermarsi, tanto che dopo pochi secondi la star è stata costretta a ricorrere all'aiuto della mano sinistra. Per il momento non si sa ancora cosa abbia causato il tremore. Nel 2013 l'attore aveva raccontato pubblicamente di soffrire di diabete di tipo 2, e i fan avevano saldamente difeso la sua privacy. Ad oggi non si sa se quanto accaduto sul palco possa essere collegato a questa patologia.