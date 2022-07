Michele Morrone a chi gli ha rigato l’auto: “Cogl*one invidioso, domani se voglio ne compro un’altra” “So chi sei, sono anni che mi mandi messaggi minatori”: così Michele Morrone ha risposto alla persona che in questi giorni, gli ha rigato la fiancata dell’auto.

A cura di Daniela Seclì

Disavventura per Michele Morrone. L'attore, protagonista di 365 giorni e prima ancora della fiction Sirene, sembra essere finito nel mirino di un hater. Sui social, ha mostrato come la fiancata della sua auto, sia stata segnata da un lungo e profondo graffio, presumibilmente fatto con una chiave: "Guardate come alcune persone si divertono a rovinare la macchina di qualcun altro, solo perché forse sono gelosi". Quindi ha voluto rivolgere un messaggio all'autore di questo vergognoso gesto.

Le parole di Michele Morrone all'hater che gli ha graffiato l'auto

Michele Morrone, in un post pubblicato nelle Instagram Stories, si è rivolto alla persona che gli ha rigato l'auto. Ha spiegato che se lui volesse, potrebbe comprarne subito una nuova, mentre all'hater non resta che la sua invidia e il suo ignobile gesto:

"Al genio che ieri sera si è divertito a graffiarmi tutta la macchina con una chiave: io domani mattina cambio macchina, se voglio, e me ne prendo una nuova. Tu invece rimani il solito cogl*one invidioso di sempre. Ti bacio".

L'attore avrebbe ricevuto messaggi minatori

Michele Morrone, poi, è tornato sull'argomento e in una serie di Instagram Stories (vedi video in alto, ndr), ha fatto sapere di conoscere l'identità di chi si è preso la briga di rovinargli la macchina, perché avrebbe ricevuto anche dei messaggi minatori da parte di questa persona. Infine, ha ribadito che per lui il danno è minimo, potrebbe comprare un'auto nuova anche subito: