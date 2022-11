Flop di Animali Fantastici 3, la Warner Bros. pensa a un nuovo film con Harry Potter Dei cinque film previsti, probabilmente ne resteranno solamente tre: la Warner Bros. avrebbe chiuso il progetto. Si pensa a un nuovo film con Harry Potter.

Su "Animali Fantastici" potrebbe essere presto arrivare la scure dei tagli. Dopo l'ultimo flop al botteghino, la serie spin-off dal mondo magico di J.K. Rowling potrebbe fermarsi per sempre. "Animali Fantastici – I segreti di Silente", infatti, ha raggiunto a stento il punto di pareggio in sala e l'idea originale di fare di questa saga cinque film, potrebbe quindi essersi raffreddata. Lo fa sapere Variety, che cita fonti interne e fa un interessante scenario sul futuro di questo titolo.

Perché Animali Fantastici potrebbe essere cancellato

Animali Fantastici, dopo tre film, non ha più l'appeal d'un tempo. È un film che ha avuto numerose difficoltà, legate soprattutto alla scelta della Warner Bros. di far fuori Johnny Depp nel ruolo di Grinderwald, sostituendolo con Mads Mikkelsen. La produzione, però, ci aveva scommesso sperando che tutto ciò che riguardasse il mondo di J.K. Rowling facesse faville al botteghino, a prescindere dalla presenza o meno dei personaggi originali di Harry Potter. La Warner Bros. evidentemente si è sbagliata e non ha fatto i conti con la crisi globale del cinema, acuita dalla pandemia di Coronavirus e dalla definitiva ascesa delle piattaforme di streaming.



Gli incassi decrescenti della saga

Dei cinque film previsti, probabilmente ne resteranno solamente tre. La Warner Bros. aveva già avuto il primo campanello d'allarme nel 2018: dopo la performance da urlo del 2016, con il primo film della saga che ha incassato più di 800 milioni di dollari, già il secondo – "Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald" è sceso a 654 milioni di dollari. I 400 scarsi del terzo film hanno raffreddato anche gli entusiasmi più facili. Variety ha cercato un commento ufficiale, ma la produzione non ha voluto commentare.



Un nuovo film su Harry Potter?

Il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, aveva spiegato che c'era la volontà di fare "qualcosa" con J.K. Rowling per sviluppare l'incredibile potenziale del mondo di Hogwarts. La scelta più ovvia sarebbe quella di lavorare alla trasposizione cinematografica dello spettacolo teatrale "Harry Potter e la maledizione dell'erede", ma si tratterebbe di riprendere i vecchi ruoli e convincere il vecchio cast a tornare sul set. Quanto costerebbe?