È morto Kevin Conroy, lo storico doppiatore di Batman aveva 66 anni È morto Kevin Conroy, lo storico doppiatore di Batman in decine di film e diversi videogiochi. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. A darne notizia l’agente e anche la Warner Bros.

Lo scorso 10 novembre è morto Kevin Conroy, lo storico doppiatore di Batman in film e videogiochi per oltre 30 anni. Aveva 66 anni. A diffondere la notizia del decesso sono stati il suo rappresentante e la stessa Warner Bros. E, stando a quanto riporta il The Guardian, pare che da tempo stesse combattendo contro un tumore. L'amica e collega doppiatrice di Poison Ivy, Diane Pershing, ha condiviso su Facebook un post in suo ricordo.

La carriera di Kevin Conroy, storica voce di Batman

Kevin Conroy nacque nel 1955 a Westbury (New York) e si trasferì prima nel Conneticut, quando aveva 11 anni, poi a New York. Nella Grande Mela frequentò la Juliard School, una delle principali scuole di musica e spettacolo nel mondo, dove si diplomò nel 1978.

Il successo però arrivò con il lavoro di doppiatore del personaggio del Cavaliere Oscuro in Batman: The Animated Series, risalente alla fine degli anni Novanta. Poi la sua voce si è legata in modo indissolubile a quella del personaggio, tanto da doppiarlo in circa 60 diverse produzioni successive, inclusi 15 film e serie animate, per un totale di quasi 400 episodi e più di 100 ore di messa in onda. È stato la voce anche di diversi videogiochi sul personaggio di Batman.

Il ricordo della Warner Bros e di Diane Pershing

A confermare la notizia della sua morte è stata l'amica e collega, doppiatrice di Posion Ivy, che in un lungo post pubblicato su Facebook ha ricordato come sia stato vicino al suo pubblico e al suo lavoro nonostante la malattia che l'ha colpito. Anche la Warner Bros ha dedicato un post in suo ricordo: