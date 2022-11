Morto l’attore Leslie Phillips, era la voce del Cappello Parlante di Hogwarts in Harry Potter È morto all’età di 98 anni un decano del cinema britannico, protagonista di molte stagioni del teatro e della Tv, divenuto noto anche come doppiatore per aver prestato la sua voce in inglese nei primi due film della saga di Harry Potter.

A cura di Andrea Parrella

È morto Leslie Phillips, attore, doppiatore e scrittore britannico, noto per una longeva carriera al cinema e in Tv, diventato una sorta di icona per aver prestato la voce al Cappello Parlante di Hogwarts in Harry Potter. Phillips aveva 98 anni e da tempo versava in condizioni di salute precarie, come scrive il Daily Mail, che ricorda come nel 2015 l'attore fosse rimasto vittima di un infarto.

In carriera Phillips ha lavorato in più di 150 film e decine di prodotti televisivi. Insignito con il titolo di commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico, in carriera è stato nominato ai premi BAFTA, consacrando un percorso attoriale per il quale era stato conosciuto inizialmente solo come interprete comico, prima di iniziare ad interpretare ruoli caratteristici.

Il ruolo in Harry Potter

A dispetto di una carriera ricca di titoli e riconoscimenti, una larghissima fetta di pubblico lo ricorda, in particolare, per un ruolo da doppiatore, ovvero quando prestò la voce al Cappello Parlante di Hogwarts nei primi due film della serie di Harry Potter, Harry Potter e la pietra filosofale (2001) e Harry Potter e la camera dei segreti (2002). Dopo la svolta in carriera, quando decise di abbandonare il registro comico e darsi, appunto, a quello drammatico, ha avuto ruoli preminenti in film come L'impero del sole (1987) di Steven Spielberg e Lara Croft: Tomb Raider. Nonostante il lavoro al cinema costante, non ha mai abbandonato il teatro e la televisione, che ha frequentato per tutta la carriera.

L'esperienza in Italia

Piccola chicca tutta in salsa italiana: a metà degli anni Cinquanta ha avuto anche un'interessante esperienza italiana, interpretando il ruolo di un giornalista inglese nel film commedia Ferdinando I° re di Napoli, accanto ai fratelli Eduardo, Peppino e Titina De Filippo, Aldo Fabrizi, Vittorio De Sica, Renato Rascel e Marcello Mastroianni.